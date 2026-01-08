दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में गूंजेगा 'जोहार', सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा

Jharkhand News: सीएम सोरेन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस और यूनाइटेड किंगडम जाएगा. दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक होनी है.
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19 जनवरी से 23 जनवरी, 2026 तक दावोस और यूनाइटेड किंगडम जाएगा. यह पहला अवसर होगा, जब दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में झारखंड से “जोहार” की गूंज सुनाई देगी एवं एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी दर्ज होगी.
झारखंड इसके जरिए क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और सरकार से मिलने वाले सहयोग की जानकारी साझा करने के प्रयासों को तेज करते हुए विजन 2050 की ओर कदम बढ़ा रहा है. यही वजह है कि इन कदमों को मजबूती देने और राज्य को विश्व पटल पर लाने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड स्थित दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में शामिल होने जा रहा है.
मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा का उद्देश्य निवेश की संभावनाओं से लबरेज झारखंड को एक प्रमुख निवेश का गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना, वैश्विक उद्योग जगत के शीर्ष लोगों के साथ संवाद स्थापित करना और राज्य के फोकस एरिया में निवेश के नए अवसरों को आगे बढ़ाना है. इस दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा तथा झारखंड की छवि को Infinite Opportunity State के रूप में प्रस्तुत करने पर विशेष फोकस रहेगा.
पर्यटन मंत्री संदीप सोनू ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर यह संभावनाएं बढ़ी हैं कि वहां की की बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ हम कोलैबोरेशन कर सकें और झारखंड में शिक्षा को बेहतर कर सकें.
उन्होंने यह भी बताया कि हमारे तीन बड़े महत्वपूर्ण टूरिस्ट साइट हैं, जिन्हें हम वैश्विक पटल पर लाना चाहते हैं. सबसे पहले कोल्हान का प्लेटो है, जो अध्ययन से साबित हो चुका है कि दुनिया का पहला लैंडमास, जो समुद्र से बाहर आया था, वह कोल्हान का प्लाटू है. उनका कहना था कि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण मेगालिथ साइट है, जो ज्ञात तौर पर पूरी दुनिया में सिर्फ तीन है. पेरू, इंग्लैंड और बड़कागांव में. हम यूनेस्को से आग्रह करेंगे कि इसके संरक्षण के लिए तकनीकी विशेषता और अन्य चीजों का समर्थन मिले.
रिपोर्ट: कामरान जलीली
