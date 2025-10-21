मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई. जिले की 11 विधानसभा सीटों में से केवल चार प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया, जिसके बाद अब कुल 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं. इनमें से मुजफ्फरपुर नगर और कुढ़नी विधानसभा सीटें सबसे चर्चित बन गई हैं, जहां सबसे ज्यादा 20-20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जिलाधिकारी cum निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की अधिक संख्या को देखते हुए दो-दो EVM मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके. वहीं जिले की अन्य नौ विधानसभा सीटों पर एक-एक EVM पर ही मतदान कराया जाएगा.

मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है — गायघाट में 8, औराई में 7, मीनापुर में 11, बोचहां में 8, सकरा में 8, कुढ़नी में 20, मुजफ्फरपुर नगर में 20, कांटी में 13, बरुराज में 12, पारु में 10, और साहेबगंज में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं.

प्रशासन ने बताया कि नाम वापसी के बाद सभी प्रत्याशियों को अंतिम प्रतीक आवंटन कर दिया गया है. जिले भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और अब प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था और मतदान कर्मियों की तैनाती को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.

मुजफ्फरपुर जिले में पहले चरण में होने वाला मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां के कई सीटें पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबले का गवाह रही हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि 130 प्रत्याशियों में किसके सिर सजेगा जीत का ताज.

इनपुट: मनितोष कुमार

