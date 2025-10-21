Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969379
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मुजफ्फरपुर में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. जिले की 11 विधानसभा सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में हैं. सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर और कुढ़नी सीट पर हैं, जहां 20-20 उम्मीदवारों के कारण दो-दो EVM से वोटिंग कराई जाएगी. प्रशासन ने सुरक्षा और मतदान व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:03 AM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान
मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई. जिले की 11 विधानसभा सीटों में से केवल चार प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया, जिसके बाद अब कुल 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं. इनमें से मुजफ्फरपुर नगर और कुढ़नी विधानसभा सीटें सबसे चर्चित बन गई हैं, जहां सबसे ज्यादा 20-20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जिलाधिकारी cum निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की अधिक संख्या को देखते हुए दो-दो EVM मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके. वहीं जिले की अन्य नौ विधानसभा सीटों पर एक-एक EVM पर ही मतदान कराया जाएगा.

मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है — गायघाट में 8, औराई में 7, मीनापुर में 11, बोचहां में 8, सकरा में 8, कुढ़नी में 20, मुजफ्फरपुर नगर में 20, कांटी में 13, बरुराज में 12, पारु में 10, और साहेबगंज में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं.

ये भी पढ़ें: कदवा की जंग: शकील बनाम दुलालचंद, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने बताया कि नाम वापसी के बाद सभी प्रत्याशियों को अंतिम प्रतीक आवंटन कर दिया गया है. जिले भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और अब प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं.  जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था और मतदान कर्मियों की तैनाती को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.

मुजफ्फरपुर जिले में पहले चरण में होने वाला मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां के कई सीटें पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबले का गवाह रही हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि 130 प्रत्याशियों में किसके सिर सजेगा जीत का ताज.

इनपुट: मनितोष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
कदवा की जंग: शकील बनाम दुलालचंद, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर
bihar chunav 2025
नामांकन के बाद तुरंत बाद निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण
VIP Candidate List
VIP ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 15 प्रत्याशियों की सूची
Bagaha News
ट्री मैन गजेंद्र यादव की अनूठी पहल, नारायणी नदी में दीपदान कर मनाई देव दिवाली
RK Singh
भ्रष्ट और अपराधी नेताओं को वोट न दें, चाहे वे आपकी जाति के ही क्यों न हों: आरके सिंह
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक तरीके से मनाई दीपावली
Sasaram News
Sasaram News: नामांकन के तुरंत बाद राजद प्रत्याशी सतेंद्र साह गिरफ्तार
Madhubani News
मधुबनी में दलित बालक आदित्य चौपाल की अपहरण के बाद हत्या, सरपंच समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में नामांकन के आखिरी दिन दिखी चुनावी गर्मी, कई दिग्गजों ने भरा पर्चा
bihar chunav 2025
'जो गोरक्षा कर सके...उसी को वोट दें', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अपील