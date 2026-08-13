/राष्ट्रीय जनता दल के 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी, भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा

हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया है. तिवारी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह बहुत तेज होती जा रही है और जल्द ही 15 से 16 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल में न तो नेता है और न नीति है, न नेतृत्व है और न किसी का सम्मान है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल अब टूट की कगार पर पहुंच गया है.