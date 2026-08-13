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राष्ट्रीय जनता दल के 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी, भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा

Bihar Politics: भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के 15 से 16 विधायक पलटी मारेंगे. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि आगे-आगे देखिए होता है क्या?

Written ByRAJNISHEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:09 PM IST
राष्ट्रीय जनता दल के 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी, भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा
Image Credit: भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा (फाइल फोटो)

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