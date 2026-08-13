/राष्ट्रीय जनता दल के 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी, भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने किया बड़ा दावा

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हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया है. तिवारी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह बहुत तेज होती जा रही है और जल्द ही 15 से 16 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल में न तो नेता है और न नीति है, न नेतृत्व है और न किसी का सम्मान है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल अब टूट की कगार पर पहुंच गया है.
उन्होंने कहा कि यह कहा नहीं जा सकता कि राजद के 15 से 16 विधायक कब पार्टी छोडेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आगे-आगे देखिए होता है क्या? मृत्युंजय तिवारी के इस दावे के बाद से बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ गया है. राष्ट्रीय जनता दल ने जहां तिवारी के दावे का खंडन किया है, तो कांग्रेस नेता आसित नाथ तिवारी का कहना है कि टूट राजद में नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड में होने वाली है.
कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी अब राष्ट्रीय जनता दल की चिंता न करें. वो अपने अपने गठबंधन की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड में होने वाली टूट को बचाने की कोशिश करें. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट होने वाली है. आसित नाथ तिवारी ने यह भी कहा कि अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की पार्टी टूट चुकी है और संजय कुमार झा के अलावा ललन सिंह सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.
हालांकि, न तो मृत्यूंजय तिवारी ने यह बताया है कि कौन से 15 विधायक राजद छोड़ने वाले हैं और न ही आसित नाथ तिवारी ने यह बताया है कि जेडीयू के कौन से विधायक पार्टी तोड़ने वाले हैं. इससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ से जुबानी जंग चल रही है और एक तरह से मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है.