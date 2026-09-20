'1994 में भी लव-कुश समाज एक था, 2026 में भी एक है', जानिए सीएम सम्राट चौधरी ने और क्या-क्या कहा

उन्होंने कहा कि पहले बिहार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा जाते थे, लेकिन अब बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित की जा रही है. कोटा जाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों को बिहार वापस लाने की दिशा में काम करने की बात कही. रात में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 'विद्यार्थी साथी ऐप' की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें हजारों शिक्षकों को जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों को रात में भी शिक्षकों की सुविधा मिल सके. पर्यटन के क्षेत्र में बिहार की ऐतिहासिक और बौद्ध विरासत को विकसित करने पर जोर दिया गया. वैशाली और बोधगया के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने तथा बोधगया में भव्य कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम करने की बात कही. बिहार की सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य जताया.