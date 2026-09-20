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'1994 में भी लव-कुश समाज एक था, 2026 में भी एक है', जानिए सीएम सम्राट चौधरी ने और क्या-क्या कहा

Samrat Choudhary: लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाजिक एकता, विकसित भारत और समृद्ध बिहार के लक्ष्य पर जोर दिया. उन्होंने सीतामढ़ृी में 31 दिसंबर 2028 से पहले भव्य सीता मंदिर स्थापित करने, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:46 PM IST
'1994 में भी लव-कुश समाज एक था, 2026 में भी एक है', जानिए सीएम सम्राट चौधरी ने और क्या-क्या कहा
Image Credit: सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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