'1994 में भी लव-कुश समाज एक था, 2026 में भी एक है', जानिए सीएम सम्राट चौधरी ने और क्या-क्या कहा

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Samrat Choudhary: 1992, 1993 और 1994 के दौर में पहले कुर्मी चेतना रैली और उसके बाद कुशवाहा सम्मेलन का आयोजन हुआ. दोनों समाजों के सम्मेलनों के बाद लव-कुश सम्मेलन की शुरुआत हुई. लव-कुश एकता की शुरुआत करने वाले तमाम नेताओं को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा गया कि 1994 के बाद इस सामाजिक एकता का राजनीतिक स्वरूप सामने आया, जिसने आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि 1994 में भी लव-कुश समाज एक था और 2026 में भी एक है. हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और न होना चाहते हैं. हमारा उद्देश्य न्याय के साथ आगे बढ़ना और बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि आज हमें विकसित भारत और समृद्ध बिहार की कल्पना करनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जबकि नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार की कल्पना की है. समाज को यह समझना होगा कि उचित हिस्सेदारी और अधिकार कौन देता है. लव-कुश समाज के इतिहास और न्याय की भावना का जिक्र करते हुए भगवान श्रीराम और लव-कुश की कथा का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि लव-कुश ने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया. भगवान श्रीराम के मर्यादा और त्याग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि समाज के पूर्वजों ने भी मर्यादा और कर्तव्य को महत्व दिया.
लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजकों को बड़ी सभा आयोजित करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में निशांत कुमार, श्रवण कुमार और शीला मंडल समेत सभी को आमंत्रित किया गया, जो लव-कुश समाज की एकता को दर्शाता है. सम्राट चौधरी ने बिहार के ऐतिहासिक गौरव का जिक्र करते हुए कहा कि अपने स्वर्णिम काल में बिहार ने देश और दुनिया को ज्ञान की दिशा दिखाई. नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी पूरी दुनिया बिहार की उस विरासत को देखती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय के नए स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम हुआ है. उन्होंने भारत को विकसित बनाने में योगदान देने का संकल्प जताया.
सम्राट चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड के गठन की बात कही थी. बिहार के पुराने आर्थिक हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले राज्य का बजट झारखंड से आने वाले राजस्व पर काफी हद तक निर्भर था. 2005 में बिहार का बजट करीब 27 हजार करोड़ रुपये था, जबकि आज यह कई गुना बढ़ चुका है. उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने और संवारने में नीतीश कुमार के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले डिग्री कॉलेजों की संख्या सीमित थी, लेकिन अब नए कॉलेज खोले गए हैं और उनमें पढ़ाई शुरू हुई है. मॉडल स्कूलों की स्थापना और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने की बात भी कही.
उन्होंने कहा कि पहले बिहार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा जाते थे, लेकिन अब बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित की जा रही है. कोटा जाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों को बिहार वापस लाने की दिशा में काम करने की बात कही. रात में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 'विद्यार्थी साथी ऐप' की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें हजारों शिक्षकों को जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों को रात में भी शिक्षकों की सुविधा मिल सके. पर्यटन के क्षेत्र में बिहार की ऐतिहासिक और बौद्ध विरासत को विकसित करने पर जोर दिया गया. वैशाली और बोधगया के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने तथा बोधगया में भव्य कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम करने की बात कही. बिहार की सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य जताया.
सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक का जिक्र करते हुए कहा कि पाटलिपुत्र की धरती से दुनिया को शांति और मानवता का संदेश मिला. उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जीवन में युद्ध से शांति और भगवान बुद्ध की ओर परिवर्तन महत्वपूर्ण संदेश देता है. बिहार के गौरव को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने रखने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतामढ़ी की धरती पर 31 दिसंबर 2028 से पहले भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम सरकार करेगी.
प्रोग्रेसिव ग्रुप के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने 2010 और 2020 के चुनावों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2010 में सभी साथ थे, तो 266 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2020 में गठबंधन में कमी आने से प्रदर्शन 127 सीटों तक सीमित रहा. 2025 में BJP, JDU, LJP, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पांचों दल साथ आए, जिसके बाद बिहार में 200 से अधिक सीटें मिलीं. उन्होंने पांचों उंगलियों का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होतीं, लेकिन मुट्ठी बनने पर एकता और ताकत का प्रतीक बन जाती हैं. उन्होंने सभी सहयोगी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर बिहार के निर्माण, समृद्धि और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने में योगदान देने की अपील की.
रिपोर्ट: राजकुमार कुमार कुशवाहा