पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन, पटना की 14 सीटों पर 211 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, देखें रिपोर्ट

Bihar Chunav 2025: पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों से 211 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है. जिले में 314 नामांकन सेट भरे गए, जिनमें से 183 पुरुष और 28 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया. सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुआ, जहां 45 नामांकन सेट भरे गए और 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:10 AM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं. सियासी दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है. पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं. तो वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार (17 अक्टूबर) को संपन्न हो गई. पटना जिले की सभी सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है. अब इन पत्रों की जांच शनिवार (18 अक्टूबर) को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है.  इसके बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. 

इतने उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन
बता दें कि पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों से 211 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया. जिले में 314 नामांकन सेट भरे गए, जिनमें से 183 पुरुष और 28 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया. सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुआ, जहां 45 नामांकन सेट भरे गए और 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. वहीं दीघा और दानापुर से 16-16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं. फुलवारी से 17, कुम्हरार से 19, फतुहा से 14, जबकि मोकामा से सबसे कम 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. महिला उम्मीदवारों की बात करें तो दीघा से 5, दानापुर से 4, जबकि बांकीपुर, पटना साहिब और पालीगंज से 3-3 महिलाओं ने अपना नामांकन किया है.

नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को पूरी 
बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पहले चरण (6 नवंबर) में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन शुक्रवार (17 अक्टूबर) को समाप्त हुई. 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1698 विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.  शनिवार यानी आज (18 अक्टूबर) पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जिनके नामांकन पत्र अवैध या त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे, उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाएगा. 

रिपोर्ट: सन्नी कुमार, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

