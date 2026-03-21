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Bihar Diwas 2026: जब बिहारी बोलेगा तो दुनिया सुनेगी! 22 मार्च को पटना से मॉरीशस तक बिखरेगी बिहार की सांस्कृतिक छटा

Bihar Diwas 2026: बिहार दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन की पुख्ता तैयारी की है. गांधी मैदान के चारो सेक्टर के अलावा श्रीकृष्ण मेमोरियल व रविन्द्र भवन में प्राथमिक उपचार, जीवनरक्षक दवाओं, डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ एंबुलेंस तैनात रहेंगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 03:25 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Diwas 2026: बिहार दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. बिहार दिवस (22 मार्च) पहले इतिहास के पन्नों में दर्ज था जिसका इस्तेमाल सिर्फ सामान्य ज्ञान के सवाल के रूप में होता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे भव्य आयोजन बना दिया. सीएम ने 2010 को पहली बार बिहार दिवस को एक धूमधाम से एक समारोह के रूप में मनाना शुरू किया था और धीरे-धीरे अब दुनियाभर में इसकी धमक देखने को मिल रही है. पटना के गांधी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन की पुख्ता तैयारी की है.

इस बार दुनिया देखेगी बिहार की संस्कृति

बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार है, एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया को शून्य से लेकर शांति तक का मार्ग दिखाया. इस वर्ष 'बिहार दिवस 2026' केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि हर बिहारी के स्वाभिमान और उसकी जड़ों की ओर लौटने का एक उत्सव है. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक आत्मीय सेतु बनेगा.

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बिहार दिवस के प्रमुख आकर्षण

1. गांधी मैदान में स्मृतियों का गलियारा: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 हजार वर्गफुट में फैला हमारा पवेलियन एक 'टाइम मशीन' की तरह होगा. यहां 'धरोहर दर्शन' के माध्यम से हम अपनी खोती हुई ग्रामीण विरासतों को पुनर्जीवित करेंगे. यह उन बुजुर्गों के लिए पुरानी यादें और बच्चों के लिए नई प्रेरणा लेकर आएगा.

2. सिनेमा की कालातीत यात्रा: बिहार की मिट्टी की महक वाली फिल्में जैसे "नदिया के पार" और "तीसरी कसम" केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारे समाज का दर्पण हैं. बिहार संग्रहालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इनकी स्क्रीनिंग के जरिए हम सिनेमा के स्वर्ण युग को फिर से जीएंगे.

ये भी पढ़ें- बिहार दिवस पर 'वाटर मेट्रो' का जलवा, जानिए क्या होगा खास

3. नारी शक्ति का रंगमंच: 22 से 26 मार्च तक प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित 'महिला नाट्य उत्सव' हमारी आधी आबादी की रचनात्मक शक्ति और उनके संघर्षों की कहानियों को समर्पित होगा. यह मंच उनकी आवाज को एक नई ऊंचाई देगा.

4. बिहार की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय: पहली बार बिहार का लोक संगीत और नृत्य मॉरीशस की गलियों में गूंजेगा. विभाग की एक विशेष सांस्कृतिक टोली उन 'गिरमिटिया' वंशजों के पास अपनी जड़ों का संदेश लेकर जा रही है, जिनके पूर्वज यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले गए थे.

यह आयोजन आंकड़ों या प्रदर्शनियों का समूह नहीं है. यह हमारे पुरखों के संघर्ष और भविष्य के बिहार के सपनों का संगम है. हम अपनी कला के माध्यम से दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार अपनी जड़ों पर खड़ा होकर आज भी फल-फूल रहा है.

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