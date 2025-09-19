महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर CM नीतीश कुमार ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया

Bihar News: बिहार राज्य महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला आयोग द्वारा बनाए गए एक नये ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं अब किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी. सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज और सुलभ होगी.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री, मंत्री विजय चौधरी सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने महिला आयोग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना है. उन्होंने भरोसा जताया कि आयोग भविष्य में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में और बेहतर काम करेगा.

मंत्री विजय चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, उतना शायद ही किसी अन्य नेता ने किया हो. उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. इसी कड़ी में महिला आयोग पोर्टल की शुरुआत भी एक ऐतिहासिक कदम है. मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से महिलाओं की शिकायतों का समाधान और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा.

कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने मंत्री विजय चौधरी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जनता जब उन्हें सत्ता में नहीं लाना चाहती तो वे निराधार आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि सत्ता से बाहर रहने की वजह से वह परेशान हैं.

