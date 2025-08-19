ब्रेकिंग न्यूज

पटना अंबेडकर छात्रावास से 3 बम बरामद, पुलिस हिरासत में कई छात्र

Patna/पटना: बिहार की राजधानी पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित अंबेडकर छात्रावास एक बार फिर सुर्खियों में है. पुलिस ने यहां एक बड़ी छापेमारी कर तीन जिंदा बम बरामद किए हैं. इसके अलावा हॉस्टल के कमरों से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को भी बरामद किया गया है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्रों को हिरासत में लिया है. पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है. पूर्वी एसपी, एएसपी और एसडीपीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल हॉस्टल में मौजूद है. पूरे परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

खबर अपडेट हो रही है...