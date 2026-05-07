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Bihar Cabinet Expansion: सम्राट सरकार में 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बने मंत्री, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की संतानें भी शामिल

Bihar Ministers List: सम्राट चौधरी सरकार में आज (गुरुवार, 7 मई) कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली. मंत्रिपरिषद की कुछ सीटें अभी भी खाली रखी हैं, जिन्हें भविष्य में जरूरत के आधार पर भरा जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज शाम तक किया जा सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 07, 2026, 02:14 PM IST

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सम्राट सरकार में 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बने मंत्री, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की संतानें भी शामिल
सम्राट सरकार में 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बने मंत्री, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की संतानें भी शामिल

Bihar Ministers List: बिहार में आज (गुरुवार, 7 मई) सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार संपन्न हो गया. सम्राट चौधरी सरकार में जेडीयू कोटे से 13 और बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली. पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. इस सरकार में 3 पूर्व मुख्यंत्रियों के बेटे और दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की संतान को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. इसके अलावा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी मंत्री बना है. 

3 पूर्व मुख्यंत्रियों के बेटे मंत्री बने

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली.
इसके अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बनें.
पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाया गया है.

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ये भी पढ़ें- सम्राट सरकार में निशांत कुमार भी बनेंगे मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और अमीर हैं

दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की संतानें 
 
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह एक बार फिर से मंत्री बनीं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बी मंत्री बनाया गया है.

इस सबके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इससे पहले नीतीश सरकार में वह कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे थे. 

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