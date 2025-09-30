Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2942637
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में खुलेंगी 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं, किसानों को अब नहीं करनी होगी भागदौड़

Bihar News: बिहार सरकार ने कृषि विकास को नई दिशा देने के लिए 25 जिलों में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना का ऐलान किया है. अब किसानों को उर्वरक प्रबंधन और फसल चयन में वैज्ञानिक मदद मिलेगी. अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध यह सुविधा न सिर्फ उपज बढ़ाएगी बल्कि लागत घटाएगी और मिट्टी की सेहत भी सुरक्षित रखेगी.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:01 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

Bihar News: बिहार सरकार कृषि विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिट्टी जांच सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 जिलों में 32 नई अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने अनुमंडल स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी.

राज्य में पहले से ही 14 अनुमंडल स्तरीय, 38 जिला स्तरीय और 72 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं. साथ ही प्रमंडल स्तर पर 9 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी सक्रिय हैं. कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रयोगशालाएं इस नेटवर्क को और सुदृढ़ करती हैं. यानी मिट्टी जांच का एक ऐसा ढांचा खड़ा हो रहा है, जो खेत की सेहत की समय-समय पर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सके.

किसानों को क्या होगा फायदा?

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे बड़ा लाभ किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में मिलेगा. अक्सर किसान पारंपरिक अनुभव के आधार पर खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे या तो मिट्टी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है या फिर फसल की उपज क्षमता घट जाती है. मिट्टी जांच प्रयोगशाला से उन्हें पता चलेगा कि उनके खेत की मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व (जैसे N, P, K, Zn, S, Fe, आदि) कम हैं और किनकी भरपूर उपलब्धता है. इसके आधार पर किसान सटीक उर्वरक प्रबंधन कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है बिहार

इससे तीन बड़े लाभ सामने आएंगे—
उपज में वृद्धि: फसल के लिए अनुकूल पोषण मिलने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

लागत में कमी: किसानों को जरूरत के हिसाब से ही खाद और उर्वरक खरीदना होगा, जिससे खर्च कम होगा।

मिट्टी की दीर्घकालिक सेहत: अधिक रासायनिक खाद डालने से जो मिट्टी की उर्वरता घटती है, उस पर नियंत्रण होगा।

भविष्य की ओर कदम

पिछले वर्ष ही पांच लाख से अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच की गई थी, जो इस बात का संकेत है कि किसान इस सुविधा का लाभ बड़े पैमाने पर ले रहे हैं. अब जब नई प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, तो यह संख्या और बढ़ेगी। डिजिटल तकनीक से नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसान को भरोसेमंद रिपोर्ट मिलेगी. कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए यह पहल केवल प्रयोगशाला खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती को वैज्ञानिक आधार पर टिकाऊ बनाने का संकल्प है. खेत की मिट्टी की सेहत सुधरेगी तो फसल भी स्वस्थ होगी, और अंततः किसान की आय और जीवन स्तर दोनों में सुधार होगा.

इनपुट: zee बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Govindganj Assembly Seat
कभी कांग्रेस की मजबूत गढ़ रही इस सीट पर पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी भाजपा?
Tej Pratap Yadav
Bihar Politics: पवन सिंह की बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा: तेज प्रताप यादव का तंज
Santosh Kumar Suman
Bihar Politics: सीटों पर तनातनी खत्म? संतोष सुमन बोले- LJP(R) से कोई मतभेद नहीं
Pawan Singh
पवन सिंह ने शेयर कीं अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा संग तस्वीरें,कही ये बात
Bihar News
पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है बिहार
Bihar Assembly Elections 2025
बिहार में बजने वाला है चुनावी बिगुल! 6 और 7 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव
Bihar Election 2025
वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो www.voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें
Jharkhand Crime News
हवालात में बंद युवक की संदिग्ध मौत, छेड़खानी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
Tapti Ganga Express train
Tapti Ganga Express: थावे जंक्शन से सूरत तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत
nitish kumar
PM मोदी के सपने को सकार करेंगे CM नीतीश कुमार, 11 जिलों में कर दी ये बड़ी शुरुआत
;