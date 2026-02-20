नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 35 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, युवाओं और विकास के लिए खुले पिटारे

Bihar Cabinet Meeting: बिहार की राजधानी पटना मे शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई.
Nitish Cabinet Meeting: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 20 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को पुराने सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर रहा निर्णय लिया गया.
सारण जिले के सोनपुर में एयरपोर्ट बनेगा. 4200 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा. यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोतित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है.
प्रस्तावित एयरपोर्ट हाजीपुर-डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा. सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है. इस एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहां दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे.
केंद्रीय बजट में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार ने आगे की प्रक्रिया तेज की. राज्य सरकार ने कैबिनेट से मंदूरी दे दीहै. अब जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.
