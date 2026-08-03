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बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण

बीजेपी जिस बांकीपुर सीट को अपनी बपौती मानकर चल रही थी, वो अब उसके हाथ से खिसक चुकी है. प्रशांत किशोर उस सीट पर अपना कब्जा जमाते दिख रहे हैं. यह न केवल पार्टी, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी बड़ा झटका है.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 03, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:02 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण
Image Credit: प्रशांत किशोर की जीत के 5 कारण (AI Image)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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