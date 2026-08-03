बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण

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पटना की बांकीपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है. बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट पर दूसरे नंबर पर खिसक गई है. इस तरह यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है. राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे. आइए, जानते हैं प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की करारी हार के 5 बड़े कारण क्या रहे:
यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ अगड़ों में भारी क्षोभ
इस साल की शुरुआत में यूजीसी की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपसों में छात्रों के बीच भेदभाव को लेकर एक गाइडलाइंस को सार्वजनिक किया गया था. यह गाइडलाइन छात्रों के बीच विभेद को और बढ़ाने वाला था. धीरे-धीरे इसको लेकर अगड़ी जाति के छात्रों और अभिभावकों में रोष पैदा हुआ. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसके बाद वहां से रोक लग गई. फिर भी अगड़ी जाति के छात्रों में इस गाइडलाइन को लेकर सरकार के इरादे ठीक नहीं लगे और अब देखिए कि प्रबुद्ध वर्ग वाले विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कितनी करारी शिकस्त हुई है.
भरत तिवारी मामला: आरोपी एसडीपीओ को तैनाती पड़ी महंगी
बांकीपुर का जो रिजल्ट आया है, उसमें सम्राट चौधरी सरकार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का भी बड़ा योगदान रहा है. पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज रही. प्रशांत किशोर ने इसे मुद्दा बनाया और संभ्रांत परिवारों में यह संदेश देने का काम किया कि इस सरकार में ब्राह्मण और अगड़ी जाति के लोगों के साथ ठीक सलूक नहीं किया जा रहा है. सम्राट चौधरी सरकार की ओर से आरोपी एसडीपीओ को मद्य निषेध विभाग में तैनाती देना भी भारी पड़ा.
'जेन ज़ी' और युवा मतदाताओं का ध्रुवीकरण
यह तो पहले से ही कहा जा रहा था कि जेन जी वोटर अलग तरह से सोचता है, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से इनको लेकर सरकार गंभीर हो गई है. हालांकि, जेन जी वाले सरकार को लेकर अब प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं. सरकार ने भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिस तरह से संसद भवन प्रांगण में उनका अगले दिन स्वागत किया गया, वो भी चिढ़ का एक कारण हो सकता है. इसके अलावा, समुचित शिक्षा व्यवस्था पर आज भी सरकार ने कोई ठोस कवायद शुरू नहीं की है और न ही इसका ऐलान किया है.
'टेकन फॉर ग्रांटेड' की धारणा को चुनौती
बांकीपुर सीट को बीजेपी अपनी बपौती मानकर चल रही थी. कई नेताओं का कहना था कि यहां से हम अगर कुत्ता और बिल्ली को भी टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा. इस टेकेन फॉर ग्रांटेड वाली सोच को बांकीपुर की जनता ने अपने वोटों से हवा कर दिया. प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति से मतदाताओं के दिमाग में यह सेट कर दिया कि उनको बीजेपी कुत्ता और बिल्ली से ज्यादा नहीं सोचती है. इसके बाद से यहां के मतदाताओं में परिवर्तन की भावना घर कर गई.
सम्राट चौधरी सरकार की नीतियों ने किया असहज
सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की ओर से रोजाना नई घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चलता. बीपीएससी की अपनी परीक्षा होल्ड पर रख दी गई है. बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब अधियाचना भेजी गई है. सब लेटलतीफी चल रही है. इसको लेकर पटना की सड़कों पर कई बार आंदोलन हुए. छात्रों ने लाठियां खाईं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी. कई विभागों में समय से सैलरी नहीं मिल रही है. जनता ने सम्राट चौधरी सरकार के 3 माह के शासनकाल को कसौटी पर रखकर परखा, जिसके बाद बांकीपुर का रिजल्ट सामने आया है.