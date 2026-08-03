बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण

पटना की बांकीपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है. बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट पर दूसरे नंबर पर खिसक गई है. इस तरह यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है. राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे. आइए, जानते हैं प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा की करारी हार के 5 बड़े कारण क्या रहे: