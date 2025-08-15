Independence Day 2025: ₹100 परीक्षा फीस, दीदी की रसोई और 50 लाख नौकरी..., गांधी मैदान से सीएम नीतीश का पूरा भाषण देखिए
Independence Day 2025: ₹100 परीक्षा फीस, दीदी की रसोई और 50 लाख नौकरी..., गांधी मैदान से सीएम नीतीश का पूरा भाषण देखिए

Nitish Kumar Independence Day Speech: सीएम नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लालू यादव के शासनकाल को भी बताना नहीं भूले. सीएम ने इस दौरान युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में होने वाली सरकारी नौकरियों में शुल्क अब केवल सौ रुपये किए जाने का ऐलान किया है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:09 AM IST

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar Independence Day Speech: देश आज अपना 79 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. बिहार में भी जश्न का माहौल है. सुबह से ही देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है और घर-घर तिरंगा लहरा रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 19वीं बार राजधानी पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और राज्य की जनता को संबोधित किया. ऐसा करने वाले वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए. अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने देश के अमर सपूतों, शहीदों और राष्ट्रभक्तों को नमन करते कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम ने कहा स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं. सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 में हमारी सरकार बनी थी. इसके बाद से हमने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है. 

सीएम नीतीश ने कहा कि कानून का राज बना कर रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर शुरू से ही हमलोगों का जोर रहा है. हम पुलिस फोर्स की संख्या 2 लाख  29 हजार कर रहे हैं. 1 लाख के पार पुलिस बल की संख्या बिहार में है अभी. नियुक्ति और तेजी से जारी है. हमने कहा है और तेजी से कीजिए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट में 2005 के बाद कमी आई है. बिहार में लोग अब डरते नहीं है. डर का वातावरण नहीं है. लोग देर रात तक बाजार-हाट का काम कर रहे हैं. बिना डर के रात को आ-जा रहे हैं.   

ये भी पढ़ें-  स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश की बड़ी घोषणा, कई वैकेंसी में परीक्षा शुल्क सिर्फ ₹100

पहले स्कूल बहुत कम था. शिक्षक का कमी थी, इसलिए सही से पढ़ाई नहीं हो पाती थी. हमने नए स्कूल खोले. नियोजित शिक्षकों की बहाली की. बच्चों के लिए साइकिल और पोशाक योजना चलाई गई. लड़कियों को पढ़ने पर प्रोत्साहित किया जाता है. अब लड़किया खूब पढ़ रही हैं लड़का और लड़की की संख्या स्कूल में बराबर दिख रही है. सीएम ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम मरीज जाते थे. आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी मरीज जाते हैं. हमारी सरकार में कई जिलो में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- India 79th Independence Day 2025 Highlights: गांधी मैदान में CM नीतीश ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया

सीएम ने गांधी मैदान से कुछ बड़ी घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि 2025 से 30 के बीच अगले 5 वर्षों में एक करोड़ लोगों को युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने हाल में कई फैसले लिए है जिसका लोगों को फायदा होगा. सरकार सभी पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराएगी.  जीविका दीदी को बैंक के ऋण के ब्याज की घटा कर 7 प्रतिशत किया गया है. दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा. खाना का कीमत घटा कर 20 रुपये किया गया है. सीएम ने कहा कि हर घर हमने बिजली पहुंचाया है. अब घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है. लोगों के घरों के ऊपर छत पर सोलर लगाया जाएगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा. मुफ्त में दिया जाएगा.

रिपोर्ट- निषेद

