/8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी को मिले थे महज 7,717 वोट, क्या सोचकर चुनाव मैदान में कूदे प्रशांत किशोर?

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बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में जन सुराज पार्टी को बांकीपुर सीट पर महज 7,717 वोट हासिल हुए थे और उसकी उम्मीदवार वंदना कुमारी तीसरे नंबर पर रही थीं. पहले नंबर पर 98,299 वोट हासिल करके भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने शानदार जीत हासिल की थी. दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी रहीं, जिनको 46,363 वोट हासिल हुए थे. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर इसी सीट से उपचुनाव में खुद क्यों कूद गए, जबकि यह बीजेपी की परंपरागत सीट है. वे खुद ही इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भाजपा यहां से कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी. हालांकि, यह कहते हुए वे एनडीए नेताओं के बयान का हवाला देते हैं. बता दें कि बांकीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था, जिनमें से 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.
प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों का पूरा विवरण
13 प्रत्याशियों ने दाखिल किया था नामांकन
विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. स्क्रूटनी के दौरान 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए थे और 1 ने अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में बचे थे.
बांकीपुर के वोटर और वोटिंग पैटर्न
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,402 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें 2,00,212 पुरुष, 1,79,166 महिला और 24 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 6 नवंबर, 2025 को हुए मतदान में कुल 1,56,647 मतदाताओं (85,227 पुरुष, 71,416 महिला और 4 थर्ड जेंडर) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इसके अलावा, कुल 1,464 मतदाताओं ने 'NOTA' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प चुना था.
चुनाव से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
• मतदान की तारीख: 06 नवंबर 2025
• मतगणना एवं परिणाम घोषणा की तारीख: 14 नवंबर 2025
• कुल पोलिंग स्टेशन (मतदान केंद्र): 422
• प्रति पोलिंग स्टेशन औसतन मतदाता: 899