/8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी को मिले थे महज 7,717 वोट, क्या सोचकर चुनाव मैदान में कूदे प्रशांत किशोर?

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में जन सुराज पार्टी को बांकीपुर सीट पर महज 7,717 वोट हासिल हुए थे और उसकी उम्मीदवार वंदना कुमारी तीसरे नंबर पर रही थीं. पहले नंबर पर 98,299 वोट हासिल करके भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने शानदार जीत हासिल की थी. दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी रहीं, जिनको 46,363 वोट हासिल हुए थे. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर इसी सीट से उपचुनाव में खुद क्यों कूद गए, जबकि यह बीजेपी की परंपरागत सीट है. वे खुद ही इस बात को बार बार दोहराते हैं कि भाजपा यहां से कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी. हालांकि, यह कहते हुए वे एनडीए नेताओं के बयान का हवाला देते हैं. बता दें कि बांकीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था, जिनमें से 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.