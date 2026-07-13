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8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी को मिले थे महज 7,717 वोट, क्या सोचकर चुनाव मैदान में कूदे प्रशांत किशोर?

चौंकाने वाली खबर तो यह है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े और उपचुनाव लड़ रहे हैं. वो भी भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट से. अब सवाल यह है कि क्या राजद के खिलाफ कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अंदरूनी समर्थन दिया है या फिर बीजेपी उनको वाक ओवर दे रही है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:45 PM IST
8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी को मिले थे महज 7,717 वोट, क्या सोचकर चुनाव मैदान में कूदे प्रशांत किशोर?
Image Credit: प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के संस्थापक (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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