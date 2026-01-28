पटना बैठक के बाद के वो 9 दिन: 2023 के जुलाई में ही अजित पवार ने भांप लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट

Ajit Pawar News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज (बुधवार, 28 जनवरी) एक प्लेन हादसे में दुखद निधन हो गया. सियासत के खेल उन्होंने भले ही अपने चाचा शरद पवार से सीखे हों, लेकिन बाद में उनसे भी बड़े खिलाड़ी बन गए थे. यह उनकी दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने INDIA ब्लॉक की पहली बैठक में ही समझ लिया था कि यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की ताकत बिल्कुल नहीं रखता है. यह भी कहा जा सकता है कि 2023 के जुलाई महीने की शुरुआत में ही अजित पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भांप लिया था. यही वजह है कि पटना की बैठक के ठीक 9 दिन बाद ही एनसीपी तोड़कर खुद भी NDA में शामिल हो गए थे. पटना बैठक में मौजूद या यूं कहें कि INDIA ब्लॉक के संस्थापक सदस्यों में से वे पहले नेता थे, जो बीजेपी के साथ हो लिए थे. नीतीश कुमार तो काफी समय बाद एनडीए में शामिल हुए थे.

अजित पवार ने 2 जुलाई 2023 में चाचा शरद पवार को झटका देते हुए पार्टी तोड़ दी थी, जबकि इससे 9 दिन पहले ही 23 जून 2023 में वह चाचा के साथ पटना में महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे. इसी बैठक में उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि इंडिया ब्लॉक में मोदी सरकार को हटाने की क्षमता नहीं है. यही कारण था कि जब महागठबंधन के सभी नेता एक छत के नीचे प्रेस कॉन्फेंस कर रहे थे, उस वक्त अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे. वह बैठक अटेंड करने के बाद सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई लौट आए थे.

मुंबई लौटते ही 23-24 जून को उन्होंने पार्टी में अपने विश्वासपात्र विधायकों के साथ बैठक की और अपनी अलग पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया था. इसके बाद 26 जून को उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया कि अब मुझे विपक्ष के नेता के रूप में काम नहीं करना है. इसके बदले वे संगठन में काम करना चाहते हैं. 27 से 29 जून के बीच बीजेपी के साथ डील गई. इसके बाद 30 जून से 01 जुलाई तक पार्टी विधायकों को अपने निवास पर बुलाकर हस्ताक्षर लिए गए और 02 जुलाई को वह लेटर लेकर राजभवन गए और बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार में शामिल हो गए थे. इस सरकार में वह डिप्टी सीएम बने. इससे पहले साल 2019 में भी वह बीजेपी के साथ मिलकर सूर्योदय से पहले सरकार बना चुके थे और देवेंद्र फडनवीस की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके थे. बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार में भी डिप्टी सीएम भी बन गए थे.

पटना बैठक से लेकर एनसीपी टूटने तक की पूरी टाइमलाइन

23 जून: चाचा शरद पवार के साथ पटना बैठक में शामिल हुए. इस बैठक की में ही इंडी ब्लॉक की ताकत भांप ली थी. लिहाजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए और सीधा मुंबई लौट गए थे.

24-25 जून: मुंबई लौटने के बाद अपने करीबी विधायकों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कीं. उन्हें साफ बता दिया था कि विपक्षी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है और ये लोग बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकते.

26 जून: एनसीपी के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि मुझे अब विपक्ष का नेता रूप में नहीं संगठन में काम करना है.

27-29 जूनः गुप्तचरों के जरिए भाजपा नेतृत्व के साथ संपर्क साधा गया और एकनाथ शिंदे सरकार में सत्ता की साझेदारी का फॉर्मूला तय किया गया.

30 जून से 1 जुलाई: 'देवगिरी' पर एनसीपी विधायकों को बुलाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया.

2 जुलाई: विधायकों के हस्ताक्षर वाला लेटर लेकर राजभवन जाकर बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ मिलकर सरकार बना ली.

बता दें कि इससे पहले साल 2019 में भी वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके थे और देवेंद्र फडनवीस की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लिए थे. बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार में भी डप्टी सीएम बन गए थे. वह घटनाक्रम भी भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है. साल 2019 में हुए महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बहुमत भी हासिल कर लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने की शर्त रख दी. बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव को मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया. उद्धव शपथ ले पाते उससे पहले 23 नवंबर की सुबह-सुबह देवेंद्र फडनवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सरकार में अजित पवार डिप्टी सीएम थे. हालांकि, फडनवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे और सरकार गिर गई. इसके बाद कांग्रेस-एनसीपी की मदद से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने. इस सरकार में भी अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी.

अब अजित पवार के असमय निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और मैं इस घटना से मर्माहत हूं. उन्होंने कहा कि अजित पवार एक कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे. महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान था. वे मृदुभाषी, बेहद मिलनसार एवं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे. उनके निधन से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. महाराष्ट्र की सियासत में ‘अजित दादा’ के नाम से पुकारे जाने वाले अजित पवार का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनका शायद ही कोई दुश्मन होगा. उनके हर गठबंधन और हर पार्टी के साथ बड़े ही करीबी संबंध थे. यही कारण है कि विरोधी भी उन्हें अजातशत्रु कहते थे.