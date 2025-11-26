बिहार के गृह मंत्रालय ने तैयार की 400 बड़े अपराधियों और माफिया की लिस्ट, कोर्ट के आदेश पर होगी कार्रवाई

नीतीश कुमार की सरकार ने 400 बड़े अपराधियों और माफिया की लिस्ट तैयार किया है. इस लिस्ट में विभिन्न जिलों से चिह्नित लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी शामिल हैं. नीतीश सरकार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार के सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपराधियों को कोई छूट नहीं मिलेगी. जेलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भी संगठित गतिविधि न होने पाए. इससे पहले सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित करने और पिंक पुलिस तैनात करने जैसे फैसले लिए हैं.

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख देखने को मिल रहा है. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही साफ संदेश दिया है कि अब अपराध, गुंडई और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि सुशासन के मॉडल को और मजबूत किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

मंगलवार को गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने कहा, संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपनाने का यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन राज को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास है.

इस मौके पर उन्होंने बिहार के माफिया की कमर तोड़ने की योजना के बारे में भी बताया. सम्राट चौधरी ने बताया कि माफिया की सूची तैयार होते ही कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. कोर्ट की मंजूरी मिलते ही शेष 398 के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा. बताया जा रहा है कि माफिया की लिस्ट गृह विभाग की विशेष टीम ने तैयार की है, जो विभिन्न जिलों के अपराध डेटा पर आधारित है. इनमें लैंड माफिया, शराब कारोबारी, रंगदारी गैंग, हथियार सप्लायर और राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी शामिल बताए गए हैं.