Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3019031
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा: अब्दुल बारी सिद्दीकी

Rabri Devi: RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी के आवास बदलने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 20 साल से उसी इलाके में रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री को अचानक शिफ्ट करना समझ से परे है. सुरक्षा कारणों का कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया गया. सिद्दीकी ने कहा कि सरकार यह निर्णय बीजेपी के दबाव में कर रही है और नेता विरोधी दल की महिला नेता के साथ ऐसा होना उचित नहीं है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा: अब्दुल बारी सिद्दीकी
कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा: अब्दुल बारी सिद्दीकी

Rabri Devi: RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी के आवास बदले जाने पर कहा कि यह समझ से बाहर है कि भय क्या है, डर क्या है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से पद पर हैं और 2006 से दो दशक से राबड़ी देवी उसी इलाके में रह रही हैं. उनके अगल-बगल ही मुख्यमंत्री का आवास रहा है और राबड़ी देवी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं. क्या सुरक्षा कारणों से उनका आवास बदला जा रहा है, यह मेरे समझ से परे है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि घर के लिए राबड़ी देवी गिड़गिड़ाने के लिए जाएंगी, ऐसा लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कदापि होने वाला नहीं है. जो लोग आवंटन करने वाले पदाधिकारी और मंत्री हैं, उन्हें इतना लिहाज रखना चाहिए कि एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल की सदस्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार?

20 साल में कोई खतरा नहीं

उन्होंने आगे कहा कि क्या गंगा का पानी इतना बढ़ गया है कि इतनी जल्दी उन्हें यहां से हटाकर वहां भेजा गया. 20 साल तक राबड़ी देवी वहीं रही हैं और कोई खतरा नहीं था. अब सरकार बन गई है, तो किस कारण से महिला और पूर्व मुख्यमंत्री को नेता विरोधी दल होने के बावजूद शिफ्ट किया गया, यह समझ से परे है.

सरकार यह निर्णय बीजेपी के दबाव में कर रही है

सिद्दीकी ने यह भी कहा कि लालू यादव जैसे दो प्रमुख मंत्रियों को सुरक्षा के हिसाब से ही आवास दिया जाना चाहिए. राबड़ी देवी को सुरक्षा कारणों से दूसरे जगह शिफ्ट करने का कोई लॉजिक नहीं हो सकता. कम से कम उन्हें कारण बताया जाना चाहिए कि क्यों हटाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह निर्णय बीजेपी के दबाव में कर रही है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इसमें कितनी रुचि ले रहे है.

इनपुट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

TAGS

Abdul Bari SiddiquiRabri Devi

Trending news

patna 10 circular road
10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी
Rabri Devi
राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार?
Rabri Devi Bungalow
CM, वरिष्ठ मंत्री और मंत्रियों के अलावा विधायकों को आवास देने के क्या हैं नियम?
Bihar News
पानी भरने की रस्म निभा रही थी लड़कियां, मनचलों ने शुरू कर दी छेड़खानी,बांका में बवाल
Rabri Devi Bungalow
ऐश्वर्या-रोहिणी के आंसुओं का गवाह रहा 10 सर्कुलर रोड, तेज प्रताप का निष्कासन भी देखा
Digipin services
बिना पता बताए आपके घर पहुंचेगा कुरियर, बस डिजिपिन को रखिए याद
Bihar News
बेगूसराय में तेज रफ्तार ने मचाई तबाही, बहनोई की मौत साला गंभीर रूप से घायल
Samastipur News
किसी का सिर फटा, किसी के चेहरे पर बंधी पट्टी,दुल्हन की विदाई के बाद हर मची चीख पुकार
indian railway
ट्रेनों की रफ्तार और फेरों पर कोहरे का ब्रेक, 1 दिसंबर से ये रेलगाड़ियां कैंसिल
Jharkhand news
सरकार का लक्ष्य झारखंड को सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करना है: अविनाश कुमार