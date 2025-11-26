कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा: अब्दुल बारी सिद्दीकी

Rabri Devi: RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी के आवास बदले जाने पर कहा कि यह समझ से बाहर है कि भय क्या है, डर क्या है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से पद पर हैं और 2006 से दो दशक से राबड़ी देवी उसी इलाके में रह रही हैं. उनके अगल-बगल ही मुख्यमंत्री का आवास रहा है और राबड़ी देवी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं. क्या सुरक्षा कारणों से उनका आवास बदला जा रहा है, यह मेरे समझ से परे है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि घर के लिए राबड़ी देवी गिड़गिड़ाने के लिए जाएंगी, ऐसा लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कदापि होने वाला नहीं है. जो लोग आवंटन करने वाले पदाधिकारी और मंत्री हैं, उन्हें इतना लिहाज रखना चाहिए कि एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल की सदस्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार?

20 साल में कोई खतरा नहीं

उन्होंने आगे कहा कि क्या गंगा का पानी इतना बढ़ गया है कि इतनी जल्दी उन्हें यहां से हटाकर वहां भेजा गया. 20 साल तक राबड़ी देवी वहीं रही हैं और कोई खतरा नहीं था. अब सरकार बन गई है, तो किस कारण से महिला और पूर्व मुख्यमंत्री को नेता विरोधी दल होने के बावजूद शिफ्ट किया गया, यह समझ से परे है.

सरकार यह निर्णय बीजेपी के दबाव में कर रही है

सिद्दीकी ने यह भी कहा कि लालू यादव जैसे दो प्रमुख मंत्रियों को सुरक्षा के हिसाब से ही आवास दिया जाना चाहिए. राबड़ी देवी को सुरक्षा कारणों से दूसरे जगह शिफ्ट करने का कोई लॉजिक नहीं हो सकता. कम से कम उन्हें कारण बताया जाना चाहिए कि क्यों हटाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह निर्णय बीजेपी के दबाव में कर रही है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इसमें कितनी रुचि ले रहे है.

इनपुट: रूपेंद्र श्रीवास्तव