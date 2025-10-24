Advertisement
'अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी', सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर, शाहनवाज हुसैन ने कही ये बात

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सोफे पर बैठे हैं. दोनों हंस रहे हैं और एक मुस्लिम युवक उनके पास दरी बिछा रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 03:10 PM IST

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया. महागठबंधन की तरफ से राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा बनाये गए हैं. जबकि, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम का चेहरा तय किया गया. इस घोषणा के बाद से महागठबंधन की खूब आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट हो रहे हैं. इस तरह का एक एआई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसको पोस्ट कर लिखा जा रहा है कि अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जायेगी. चलिए जानते हैं कि इस फोटो को लेकर और क्या कहा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सोफे पर राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बैठे हैं. वही पर एक मुस्लिम युवक हैं और वह तेजस्वी के पैर के पास दरी बिछा रहा है. इस तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि  2 फीसदी वाला उपमुख्यमंत्री 13 फीसदी वाला मुख्यमन्त्री 18 फीसदी वाला दरी बिछावन मन्त्री, जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जायेगी.

वहीं, महागठबंधन की तरफ से किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन आपस में चुनाव लड़ रहा है, लालू यादव ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे सब पर दबाव बनाकर कांग्रेस से सीएम कैंडिडेट घोषित करवा लिया. साथ ही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर अपने नाम डिप्टी सीएम के लिए घोषित करवा लिया. उन्होंने कहा कि यह लोग मुस्लिम की बात करते हैं और Y पर यह है, M पर अब मुकेश सहनी हो गए. यह लोग मुस्लिम को धोखा देते हैं और वोट उनका लेते हैं, लेकिन मुसलमान को बेवकूफ बनाते हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी मंच थे. मगर, लिस्ट में क्यों नहीं थे?

bihar chunav 2025

