Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3223881
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'इस बिहारी को तुरंत बर्खास्त करो...', अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश, बुलडोजर चलाने की उठी मांग

Bihar Latest News: हरियाणा में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अभय सिंह चौटाला ने HPSC चेयरमैन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बिहारी को जो यहां हमारे सिर पर बैठा रखा है, इसे तुरंत बर्खास्त करो और यहां से निकालो.

Written By  Rajnish|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 20, 2026, 05:48 PM IST

Trending Photos

अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश, बुलडोजरचलाने की उठी मांग (Photo-AI)
अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश, बुलडोजरचलाने की उठी मांग (Photo-AI)

Bihar News: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने बिहारियों को लेकर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि HPSC चेयरमैन (जो बिहार से हैं) पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिहारी को जो यहां बैठा रखा है, हमारे सिर पर इसे तुरंत बर्खास्त करों, यहां से निकालो. अब अभय सिंह चौटाला के इस बयान ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है.

अभय सिंह चौटाला के इस अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, सभी दलों ने इसकी तीखी निंदा की है. बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने अभय चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार के लोगों की काबिलियत और योगदान को कोई कम करके नहीं आंक सकता. उन्होंने कहा कि क्या ये देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भी यहां से हटा पाएंगे? क्षेत्रवाद के कीड़े पल रहे हैं, तो उन्हीं कीड़ों से नुकसान होगा. यह अपमान बर्दाश्त होने लायक नहीं है.

इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने सीधे दोनों राज्यों की सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं. ऐसे में बिहार से पुलिस भेजकर उनपर बुलडोजर की कार्रवाई करवानी चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी इस बयान की घोर निंदा की. अभय चौटाला के बयान पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं, अपनी मेहनत और स्वाभिमान से जीते हैं. देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी का शासन है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी और अपमानजनक व्यवहार को कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा.

क्या था अभय चौटाला का विवादित बयान? जानिए
दरअसल, हरियाणा में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अभय सिंह चौटाला ने HPSC चेयरमैन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बिहारी को जो यहां हमारे सिर पर बैठा रखा है, इसे तुरंत बर्खास्त करो और यहां से निकालो. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार समेत पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई. तमाम सियासी दल अभय चौटाला के इस बयान की घोर निंदा कर रहे हैं.

TAGS

Abhay Chautalabihar politics row

Trending news

Supaul Crime
शादी के लिए दबाव बना रही थी प्रेमिका, इसलिए प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया
Jharkhand news
झारखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लाल आतंक! नक्सलियों का समूह कल डालेगा हथियार
Jharkhand news
झारखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लाल आतंक! नक्सलियों का समूह कल डालेगा हथियार
Bihar crime
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के सीने में दाग दीं 5 गोलियां, मौके पर मौत
Abhay Chautala
'इस बिहारी को तुरंत बर्खास्त करो...', अभय चौटाला के बिगड़े बोल पर बिहार में आक्रोश
Sawan Mela 2026
Sawan Mela 2026: शिवभक्तों को तकलीफ न हो, इसके लिए शुरू हो गईं तैयारियां
Kashi Kolkata Expressway
बिहार के 4 जिलों की बदलेगी तकदीर, 14 घंटे का सफर होगा सिर्फ 6 घंटे में!
Dev Jyoti
महिलाओं को दो लाख रुपये देने के वादे पर वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने सरकार को घेरा
lpg new rule
उज्ज्वला योजना में भी सरकार ने शुरू कर दिया 'SIR'! 30 जून तक ये काम नहीं कराया तो...
Ration card
बिहार में नया राशन कार्ड बनवाना हुआ बेहद आसान, फोन से ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन