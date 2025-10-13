भागलपुर दंगों में मुसलमानों का केस लड़कर चर्चा में आए थे अभय कांत झा, अब पीके ने जताया भरोसा

जन सुराज पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करी है. लिस्ट में भागलपुर की तरफ से अभय कांत झा को चुना गया हैं. प्रशांत किशोर ने अभयकान्त झा की भर-भर के प्रशंसा की.
जन सुराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में जिन प्रत्याशियों को जगह दी है, उनमें भागलपुर से अभय कांत झा भी शामिल हैं. अभय कांत झा बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और पेशे से एक सीनियर वकील हैं. इन्हें भागलपुर का सबसे बड़ा वकील कहा जाता हैं. इनकी पत्नी का नाम उत्तमा देवी है. प्रशांत किशोर ने अभयकान्त झा की भर-भर कर तारीफ की. उनकी ओर से किए गए सामाजिक कामों से लोगों की कई सारी परेशानियां दूर हुई हैं.
अभयकान्त झा के किए सराहनीय कार्य-
1989-1990 में भागलपुर में काफी बड़ा दंगा हुआ था. तब इन्होंने 850 से ज्यादा मुस्लिमों की तरफ से मुकद्दमे लड़े थे. कहा जाता है कि कुछ हिन्दू संगठनों ने इन्हें मुसलमानों की मदद करने से मना किया था. इन संगठनों का कहना था कि ब्राह्मण होकर तुम मुसलमानों के लिए क्यों लड़ रहे हो? अभयकान्त झा ने इनकी बात नहीं सुनी और फिर भी उनके लिए लड़े.
प्रशांत किशोर ने की अभयकान्त झा की प्रशंसा
प्रशांत किशोर ने कहा कि अभयकान्त झा ने भागलपुर के सबसे बडे़ दंगें में मुस्लमानों की तरफ से नि:शुल्क केस लड़ा था, जहां लालू प्रसाद यादव RSS का बचाव कर रहे थे, तब वकील साहब मजलूमों के साथ खड़े थे और उन्हें न्याय दिला रहे थे. इस बार भागलपुर से उन्हें जिताने की जिम्मेदारी मुस्लिम समाज को लेनी चाहिए. जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा था, आज समय है कि आप उनके साथ खडे़ रहें.
