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Bihar Bungalow Politics: सरकारी आवास को लेकर उठ रहे सवालों पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पद का आवास होता है. पहले भी वहां मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी रहते रहे हैं. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के तौर पर वह वहां रह रहे हैं और भविष्य में जो भी इस पद पर आएगा, वह उसी आवास का उपयोग करेगा. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव की खबरों को उन्होंने पूरी तरह गलत बताया.
NEET पेपर लीक मामले पर क्या बोले डिप्टी सीएम?
उन्होंने कहा कि National Highways Authority of India (NHAI) ने खुद स्पष्टीकरण जारी कर ऐसी खबरों को तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है. NEET पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. मामले की जांच देश के कई राज्यों तक पहुंची है और दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां पेपर लीक के आरोपियों को पकड़कर कानून के हवाले कर रही हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
दीपक प्रकाश मामले में क्या बोले डिप्टी सीएम?
विजय चौधरी ने कहा कि सरकार मामले की गहराई से जांच करा रही है और सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मामले पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का मामला है, सरकार जवाब देगी. वहीं, बाढ़ की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि तैयारी मुक्कमल है.
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