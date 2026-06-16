NEET पेपर लीक मामले पर क्या बोले डिप्टी सीएम?

उन्होंने कहा कि National Highways Authority of India (NHAI) ने खुद स्पष्टीकरण जारी कर ऐसी खबरों को तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है. NEET पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. मामले की जांच देश के कई राज्यों तक पहुंची है और दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां पेपर लीक के आरोपियों को पकड़कर कानून के हवाले कर रही हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.