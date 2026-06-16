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'पद के हिसाब से मिलता है आवास, विपक्ष के सवाल बेबुनियाद', सरकारी बंगले के आवंटन पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी

सरकारी बंगले के आवंटन पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि आवास पद के हिसाब से मिलता है. विपक्ष के सवाल पूरी तरह से बेबुनियाद है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:17 PM IST
'पद के हिसाब से मिलता है आवास, विपक्ष के सवाल बेबुनियाद', सरकारी बंगले के आवंटन पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी
Image Credit: सरकारी बंगले के आवंटन पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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