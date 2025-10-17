Bihar Chunav 2025: एक्टर मनोज बाजपेयी क्या RJD से चुनाव लड़ने वाले हैं? एक्टर ने खुद किया क्लियर

Manoj Bajpayee On Tejashwi Yadav Post: इलेक्शन कमीशन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में फेक न्यूज को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. इसके बावजूद फर्जी खबरों पर लगाम नहीं लग रही है. इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. इसको लेकर एक्टर ने नाराजगी जताई है. मनोज बाजपेयी ने एक्स पर लिखा कि मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है. उन्होंने आगे लिखा कि प्रसारित किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो के लिए मेरे द्वारा किए गए एक विज्ञापन का एक नकली और संपादित संस्करण है.

एक्टर ने लिखा कि मैं इसे साझा करने वाले सभी लोगों से ईमानदारी से अपील करता हूं कि वे ऐसी विकृत सामग्री का प्रसार बंद करें और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी भ्रामक सामग्री से न जुड़ें या उसे प्रोत्साहित न करें. बता दें कि हाल ही में एक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह बिहार की एक पार्टी के समर्थन में प्रचार-प्रसार करते दिख रहे थे. इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया था. हालांकि, कुछ समय के बाद इस वीडियो एक्स हैंडल से डिलीट कर दिया था.

I would like to publicly state that I have no association or allegiance with any political party. The video being circulated is a fake, patched-up edit of an ad I did for @PrimeVideoIN. I sincerely appeal to everyone sharing it to stop spreading such distorted content and urge… https://t.co/teeCJLhgvI — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) October 16, 2025

मनोज बाजपेयी की नाराजगी वाले ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए लिखा है कि आज के डिजिटल युग में, डीपफेक और भ्रामक एडिटिंग हर सार्वजनिक हस्ती की प्रतिष्ठा के लिए एक वास्तविक खतरा हैं. किसी पार्टी की निष्ठा तय करने के लिए इस तरह की हेरफेर किए गए कंटेंट पर भरोसा करना, सूचित राजनीतिक विमर्श की नींव को ही कमजोर करता है. हमें इससे बेहतर होना होगा. एक अन्य यूजर लिखा कि यही कारण है कि मशहूर हस्तियां अपने 'व्यक्तित्व अधिकारों' की रक्षा के लिए अदालतों का रुख कर रही हैं.

