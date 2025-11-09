भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा का रोड शो, अपने पिता के लिए मांगा वोट... सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे लोग

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में बेटी और अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भागलपुर में रोड शो किया. इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही. साथ ही, लोग नेहा शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए काफी उत्सुक दिखें.
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार-प्रसार का शोर आज (9 नवंबर) थम जाएगा. इससे पहले उम्मीदवार रोड शो कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे हैं. भागलपुर में जहां एक तरफ भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगा. दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए वोट की अपील करने के लिए उनकी बेटी और फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा भी पहुंची. नेहा शर्मा और अजीत शर्मा ने बुढ़ानाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर रोड शो की शुरुआत की. रोड शो में समर्थकों का सैलाब उमड़ गया.
पिता के लिए मांगा समर्थन
हर कोई नेहा शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखा. नेहा शर्मा ने भी हाथ हिला कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इसके साथ ही लोगों के साथ सेल्फी भी ली. पिछले तीन बार से यहां पर अजीत शर्मा विधायक है, चौथी बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है. हर चुनाव में उनकी बेटी अपने पिता के लिए समर्थन मांगने पहुंचती हैं और रोड शो भी करती हैं.
अजीत शर्मा ने बेटी को बताया लकी
नेहा शर्मा ने कहा कि पापा का काम बोलता है बहुत परिवर्तन हुआ है और इस बार फिर पब्लिक इन्हें वोट करेगी. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने नेहा शर्मा को लकी बताया है. उन्होंने कहा कि नेहा बेटी मेरे लिए लकी है, हर बार वह रोड शो करती हैं और हम चुनाव जीतते हैं. अब किसका रोड शो और किसकी सभा दमदार साबित होगी यह तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा.
