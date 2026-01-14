Advertisement
झारखंड में बीजेपी को धार देंगे आदित्य साहू, बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष

Jharkhand BJP New President: राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 14 जनवरी, 2026 दिन बुधवार को इसका ऐलान किया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:00 PM IST

आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया (@AdityaPdSahu)
Jharkhand BJP New President Aditya Sahu: झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के निर्वाचन समारोह का आयोजन रांची के कार्निवल हॉल में किया गया. इस समारोह में मुख्य रुप से पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस मौके पर चुनाव अधिकारी जुएल ओराम ने राष्ट्रीय परिषद के सभी 21 नामों की घोषणा किया, सभी निर्विवादित राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए. इसके साथ ही आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष के रुप में चयन की घोषणा किया. आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने.

इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जनता का दिया आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है. राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है. भरोसा दिलाना चाहता हूं जीवन का एक एक मिनट राज्य में जनता पार्टी और संगठन को देने का काम करुंगा. साथ ही कहा कि झारखंड से एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाले का काम करेगें. यहां के पाखंडी झारखंड में एसआईआर का विरोध करते हैं, इनको पता नहीं जिस तरह नेपाल में जनता ने सड़कों पर उतर कर सरकार को बेदखल करने का काम किया. यहां कि Zen जी भी सड़कों पर उतर कर सरकार को बेदखल करने का काम करेगी.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आदित्य साहू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप पर कार्यकर्ता का विश्वास और भरोसा है. आदित्य साहू के अगुआई में पार्टी नई ऊंचाई को छुएगी. केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव पदाधिकारी जुएल ओराम ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दिया. झारखंड बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि जो काम बाबूलाल ने छोड़ा है उसको आगे गति देने का काम करना है.

इस मौके पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में बीजेपी झारखंड में और मजबूत और ताकतवर होगी. हम सब पिछले एक वर्ष से संगठन पर्व में लगे हुए थे. हम सब के लिए संगठन ही मजबूत आधार है. आज के चुनौती का डट कर मुकाबला करना है तो हर बूथ पर संगठन को मजबूत करना होगा. आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुलिस का काम वसूली का रह गया है.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष को राज्य का दायित्व मिला है उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता और संगठन को मजबूती मिलेगी और राज्य और देश का जो आगामी लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल होंगे. झारखंड की चुनौती से मिल कर लड़ेंगे और 2029 में झारखंड में बीजेपी की सरकार होगी. झारखंड में इन दिनों जो दुर्दशा हो रही उस दुर्दशा को मिलकर बीजेपी ठीक करेगी. यहां की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है.

रिपोर्ट: राजेश कुमार

यह भी पढ़ें: कौन संभालेगा झारखंड बीजेपी की कमान? 13 जनवरी को नए अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव

