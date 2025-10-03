आदित्य साहू बने झारखंड के नए कार्यकारी अध्यक्ष, कहा- जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही लक्ष्य

Jharkhand News: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्सभा सांसद आदित्य साहू को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद आदित्य साहू का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व सहित झारखंड के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर खरा उतरना ही उनका पहला लक्ष्य होगा.

कार्यकारी अध्यक्ष पद संभालने के बाद आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने कांग्रेस और झामुमो गठबंधन पर भरोसा किया था, लेकिन उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. जिस सोच और सपनों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था, आज जनता उन्हीं सपनों को टूटते हुए देख रही है. विकास के सारे कार्य ठप हैं और जनता गहरी निराशा में है.

आदित्य साहू ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में वे राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता उनका असली बल हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे पार्टी को और मजबुत बनाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है. उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और जनता को एक सशक्त विकल्प प्रदान करेगी.

इनपुट: कामरान जलीली

