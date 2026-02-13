Jharkhand News: अपराधियों की समानांतर सरकार! BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को घेरा

रांची: झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की नहीं, बल्कि अपराधियों की सरकार चल रही है. उन्होंने दावा किया कि राजधानी रांची में समाहरणालय और सिविल कोर्ट तक को उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं.

आदित्य साहू के बयान के 5 बड़े प्रहार

सरकार मस्त, अपराधी व्यस्त: आदित्य साहू ने कहा कि प्रशासन सोया हुआ है और अपराधी भयमुक्त हैं. झारखंड एक बार फिर 'जंगल राज' के रास्ते पर चल पड़ा है.

धनबाद में गुंडागर्दी: उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो धनबाद में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेगा.

बच्चा चोरी का खौफ: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शहरों में बच्चा चोरी का इतना डर है कि लोग रात रात भर जागकर अपने बच्चों की पहरेदारी कर रहे हैं.

चुनाव आयोग से मांग: बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आगामी निकाय चुनाव के प्रत्येक 4300 बूथों पर CCTV लगाए जाएं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए.

DGP पर निशाना: साहू ने कहा कि अगर डीजीपी सक्रिय होतीं, तो आज अपराधियों का यह खौफ नहीं होता. बीजेपी निकाय चुनाव के बाद सरकार की नींद हराम कर देगी.

चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को पत्र

बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा बलों की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार ईवीएम और निष्पक्ष प्रक्रिया से भाग रही है ताकि अपराधियों के दम पर चुनाव प्रभावित किया जा सके.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

