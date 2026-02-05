Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098732
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: 'भौकाल' बनाने की कोशिश! प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा

Bihar Chunav 2025 ADR Report: एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, विधायकों के टोटल चुनावी खर्चे का 30 फीसदी हिस्सा गाड़ियों पर खर्च हो गया. अपने कार्यकर्ताओं पर नेताजी ने 14 फीसदी धनराशि खर्च की. वहीं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की गई, जबकि ऑनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर केवल 0.10% धन खर्च हुआ.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:20 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

ADR Report On Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में जीते हुए विधायकों के चुनावी खर्चे पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, राजद विधायक आलोक कुमार मेहता ने अपने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा 36.55 लाख रुपए खर्च किए थे. वहीं जेडीयू के नागेंद्र राउत ने सबसे कम सिर्फ 79,000 रुपए खर्च करके विधायक बन गए थे. एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, जीते हुए विधायकों ने 'भौकाल बनाने' में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया. मतलब जीते हुए विधायकों ने अपने चुनावी प्रचार में वाहनों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की जानकारी दी है. एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, विधायकों के टोटल चुनावी खर्चे का 30 फीसदी हिस्सा गाड़ियों पर खर्च हो गया.

इसके बाद सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और जुलूसों पर पैसा खर्च हुआ है. खास बात यह है कि स्टार प्रचारकों के बिना ज्यादा पैसा खर्च किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के स्टार प्रचारकों के बिना 20 फीसदी पैसा खर्च किए जाने की जानकारी दी गई, जबकि स्टार प्रचारकों के साथ सिर्फ 16 फीसदी अमाउंट खर्च हुआ. विधायकों ने इस खर्चे को जनसंपर्क अभियान के तौर पर दिखाया है. वहीं चुनाव अभियान में लगे कार्यकर्ताओं पर 14 फीसदी और प्रचार सामग्री पर 9 प्रतिशत राशि खर्च की गई है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!

इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की गई. सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक मामलों की घोषणा प्रकाशित करने पर मात्र 0.90% और ऑनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर केवल 0.10% धन खर्च हुआ है.

TAGS

bihar chunav 2025ADR Report

Trending news

bihar chunav 2025
विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा
Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल
Nawada News
नवादा में 2 ट्रक की भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम
Bihar News
पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!
Bihar News
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना
Madhepura news
मधेपुरा छात्रा मौत मामलाः 'मेरी बेटी की हत्या हुई...', पीड़िता पिता ने दर्ज कराई FIR
Patna NEET Student Death Case
SI रोशनी कुमारी से लेकर परिवार तक, नीट छात्रा कांड पर पटना पुलिस का सनसनीखेज खुलासा
Bettiah news
गोरखपुर-सिलीगुड़ी हाइवे की जद में आया कब्रिस्तान, CM से ग्रामीणों की भावुक अपील