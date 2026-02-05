विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: 'भौकाल' बनाने की कोशिश! प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा

ADR Report On Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में जीते हुए विधायकों के चुनावी खर्चे पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, राजद विधायक आलोक कुमार मेहता ने अपने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा 36.55 लाख रुपए खर्च किए थे. वहीं जेडीयू के नागेंद्र राउत ने सबसे कम सिर्फ 79,000 रुपए खर्च करके विधायक बन गए थे. एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, जीते हुए विधायकों ने 'भौकाल बनाने' में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया. मतलब जीते हुए विधायकों ने अपने चुनावी प्रचार में वाहनों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की जानकारी दी है. एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, विधायकों के टोटल चुनावी खर्चे का 30 फीसदी हिस्सा गाड़ियों पर खर्च हो गया.

इसके बाद सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और जुलूसों पर पैसा खर्च हुआ है. खास बात यह है कि स्टार प्रचारकों के बिना ज्यादा पैसा खर्च किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के स्टार प्रचारकों के बिना 20 फीसदी पैसा खर्च किए जाने की जानकारी दी गई, जबकि स्टार प्रचारकों के साथ सिर्फ 16 फीसदी अमाउंट खर्च हुआ. विधायकों ने इस खर्चे को जनसंपर्क अभियान के तौर पर दिखाया है. वहीं चुनाव अभियान में लगे कार्यकर्ताओं पर 14 फीसदी और प्रचार सामग्री पर 9 प्रतिशत राशि खर्च की गई है.

इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की गई. सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक मामलों की घोषणा प्रकाशित करने पर मात्र 0.90% और ऑनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर केवल 0.10% धन खर्च हुआ है.