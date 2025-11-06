Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990809
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा, पढ़ें रिपोर्ट

Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के बाद खेसारी लाल यादव ने शिक्षा, रोजगार और विकास को चुनाव का असली मुद्दा बताया. राम मंदिर पर पुराने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर विश्वविद्यालय और संस्थान बनें, तभी बदलाव संभव है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:06 PM IST

Trending Photos

वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा फाइल फोटो
वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा फाइल फोटो

Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 121 सीटों पर मतदान जारी है. भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक-अभिनेता और छपरा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डाला. वोटिंग के बाद वे अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए और राम मंदिर पर दिए पुराने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर नहीं बन जाऊंगा. उन्होंने प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की आवश्यकता पर बल दिया.

चुनाव के दौरान भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बयान को लेकर खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझ पर टिप्पणी करने वालों का बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं है. मैं यहां किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा, पलायन रोकने, नौकरी, रोजगार और अस्पतालों के लिए आया हूं. मेरा मानना है कि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी, तब तक बिहार में बेहतर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती. सरकार नहीं बदलेगी तो विकास नहीं हो सकता.

ये भी पढ़ें: 'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं. आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से क्या मैं शिक्षक बन जाऊंगा? राम मंदिर जाने से क्या मैं प्रोफेसर या अधिकारी बन जाऊंगा? नहीं. आस्था एक निजी मामला है, लेकिन शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करती है. तो हां, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो चाहें बनाइए, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालय भी बनाइए. हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए काम कीजिए. लोगों को रोजगार दीजिए. हम ट्रंप जैसे किसी को वोट नहीं देते, हम अपने नेताओं को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारे लिए काम करेंगे. आप राम मंदिर भी बनाइए, लेकिन साथ ही हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विश्वविद्यालय भी बनाएं.

जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपको वोट जरूर देना चाहिए क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा. मैंने नाश्ता नहीं किया है. मैं उठा और वोट देने आया हूं. अगर मैं वोट नहीं डालूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा? जिसे चाहो वोट दो, लेकिन यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
NDA प्रत्याशी श्रवण कुमार ने डाला वोट, खेसारी लाल यादव पर किया पलटवार!
bihar chunav 2025
कट्टा, कटुता, क्रूरता, करप्शन और कुशासन... PM मोदी ने 5K में बयां कर दिया जंगलराज!
bihar chunav 2025
सड़क नहीं तो वोट नहीं... दरभंगा के सुघराइन गांव में नहीं पड़ा एक भी मतदान
bihar chunav 2025
वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा, पढ़ें रिपोर्ट
bihar chunav 2025
वोट देने का जुनून तो देखो... मां के शव को आग लगाने से पहले किया मतदान; कहा पहले देश
bihar chunav 2025
तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी, 20 साल बहुत हुआ: लालू यादव
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने किया मतदान
Bihar Chunav 2025 first Phase voting
'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश
Bihar Vidhansabha Chunav First Phase Polling
Bihar Chunav 2025: कई नेताओं ने की मतदाताओं से वोट देने की अपील
bihar chunav 2025
जहानाबाद में गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- “राजद के राज में थी दहशत, NDA देगा रोजगार