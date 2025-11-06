वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा, पढ़ें रिपोर्ट

Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के बाद खेसारी लाल यादव ने शिक्षा, रोजगार और विकास को चुनाव का असली मुद्दा बताया. राम मंदिर पर पुराने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर विश्वविद्यालय और संस्थान बनें, तभी बदलाव संभव है.
Trending Photos
Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 121 सीटों पर मतदान जारी है. भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक-अभिनेता और छपरा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डाला. वोटिंग के बाद वे अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए और राम मंदिर पर दिए पुराने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर नहीं बन जाऊंगा. उन्होंने प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की आवश्यकता पर बल दिया.
चुनाव के दौरान भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बयान को लेकर खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझ पर टिप्पणी करने वालों का बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं है. मैं यहां किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा, पलायन रोकने, नौकरी, रोजगार और अस्पतालों के लिए आया हूं. मेरा मानना है कि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी, तब तक बिहार में बेहतर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती. सरकार नहीं बदलेगी तो विकास नहीं हो सकता.
ये भी पढ़ें: 'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश
राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं. आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से क्या मैं शिक्षक बन जाऊंगा? राम मंदिर जाने से क्या मैं प्रोफेसर या अधिकारी बन जाऊंगा? नहीं. आस्था एक निजी मामला है, लेकिन शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करती है. तो हां, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो चाहें बनाइए, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालय भी बनाइए. हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए काम कीजिए. लोगों को रोजगार दीजिए. हम ट्रंप जैसे किसी को वोट नहीं देते, हम अपने नेताओं को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारे लिए काम करेंगे. आप राम मंदिर भी बनाइए, लेकिन साथ ही हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विश्वविद्यालय भी बनाएं.
जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपको वोट जरूर देना चाहिए क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा. मैंने नाश्ता नहीं किया है. मैं उठा और वोट देने आया हूं. अगर मैं वोट नहीं डालूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा? जिसे चाहो वोट दो, लेकिन यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा.
इनपुट: आईएएनएस
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!