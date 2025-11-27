बिहार चुनाव में RJD की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू, समीक्षा का दूसरा दिन आज

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जा रही है, आज बैठक का दूसरा दिन है.
Trending Photos
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है. आरजेडी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है. इस समीक्षा बैठक में सीनियर नेता उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है. आज बैठक का दूसरा दिन है और सारण प्रमंडल की बैठक हो रही है.
यह भी पढ़ें: समीक्षा बैठक से भी कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान
'RJD प्रत्याशी जानकारी दे रहे हैं'
वही, इस बैठक को लेकर RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि समीक्षात्मक बैठक चल रही है. प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अपनी जानकारी दे रहे हैं. इसकी पड़ताल की जा रही है कि किस कारण से प्रदर्शन खराब हुआ. प्रत्याशी अपनी-अपनी बातों को रख रहे हैं. उसकी समीक्षा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी राय देंगे. जिस तरह से बदलाव दिख रहा था साहब लेकिन वोट की चोरी हुई है और जो लोगों में सट्टा बदलाव को लेकर उमंग था लेकिन रिजल्ट उल्टा आया.
'पार्टी की जो इच्छा थी सभी की इच्छा थी'
उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर अनुमान चलता है लेकिन टिकट नहीं बेचा गया है, यह बात गलत है. कार्यकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है और एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा. पार्टी की जो इच्छा थी सभी की इच्छा थी. जो जनादेश सामने आए हैं उसमें कई तरह की शंका है. लोगों का कहना है कि वोट की लूट की गई है, पूरी तरह से जन भावना से जुड़ा हुआ है. ये जनादेश नहीं है वोट की चोरी हुई है.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!