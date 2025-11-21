बिहार में अब 243 सीटों पर चुनाव नहीं... SIR के बाद एक और बड़े मिशन की तैयारी में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार की होगी अग्निपरीक्षा

Bihar Assembly: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 से पहले चुनाव आयोग और विपक्ष में बड़ा द्वंद्व चला था और वह द्वंद्व आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार के बाद अब यह द्वंद्व अब बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहुंच चुका है, जहां चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं. खैर, बिहार में अब सरकार बन चुकी है. नीतीश कुमार और उनकी टीम ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में एक और ऐसा काम होने वाला है, जिससे भी विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने होंगे. खास बात यह है कि वह काम भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव आयोग करने वाला है. इससे विपक्ष आगबबूला हो सकता है. अगर वो काम हो जाता है तो बिहार में 243 सीटों पर अब आगे चुनाव नहीं होगा.

दरअसल, वह काम है परिसीमन का. एक मार्च, 2027 को जनगणना का काम खत्म होने के बाद परिसीमन का काम शुरू हो सकता है. बताया जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन के चलते परिसीमन की प्रक्रिया डेढ़ साल में पूरी हो सकती है. इसका मतलब यह हुआ कि 2029 के मध्य तक परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा और अगला चुनाव परिसीमन के आधार पर ही कराया जा सकता है. आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी, 2029 तक है.

READ ALSO: Bihar Cabinet Minister Depart: विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा विभाग?

Add Zee News as a Preferred Source

परिसीमन के चलते देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में इजाफा होगा और इसके साथ ही विधायिका में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें रिजर्व भी हो सकेंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवाकर कानून बना दिया है. पिछली बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. अब जबकि मार्च 2027 तक जनगणना का काम पूरा होने जा रहा है तो उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का रास्ता भी साफ हो जाएगा.

अब बिहार में विधानसभा में कितनी सीटों का इजाफा किया जा सकेगा, यह तो उस समय परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा. वैसे माना जा रहा है कि लोकसभा की सीटों की संख्या 800 से ज्यादा हो सकती हैं. इस समय लोकसभा में 543 सदस्य हैं. पिछली बार 2008 में परिसीमन किया गया था, जिसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, बल्कि लोकसभा और विधानसभा के कुछ क्षेत्रों के भूगोल में परिवर्तन किया गया था. राज्यों में मौजूदा सीटों को ही समान जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया था.

अब तक कितनी बार हुई है जनगणना

1951 से 1971 तक हर 10 साल के बाद पहले जनगणना कराई जाती थी और उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होता था और लोकसभा के अलावा विधानसभाओं की संख्या बढ़ाई जाती रही. 1976 में संविधान संशोधन कर 2001 तक के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी. उसके बाद वाजपेयी सरकार ने भी 2026 तक के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी थी. हालांकि 2008 में परिसीमन हुआ था, लेकिन तब केवल कुछ सीटों का भूगोल बदला गया था. व्यापक पैमाने पर परिसीमन नहीं कराया गया था.

READ ALSO: Nitish Cabinet:घट गया मिथिलांचल, मगध और चंपारण का वर्चस्व, मुंगेर-वैशाली की धमक दिखी

दक्षिण भारत के राज्यों को परिसीमन को लेकर डर है कि आबादी के हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो उन्हें घाटा हो जाएगा. इसलिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने नए परिसीमन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इसका नेतृत्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं. उनकी इस आशंका को दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आश्वासन दे रखा है. उन्होंने सीटों को बढ़ाने को लेकर समान अनुपात का हवाला दिया है.