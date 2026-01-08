Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3068074
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

यूरोप के बाद दिल्ली और अब नैनीताल की ठंड का मजा ले रहे तेजस्वी यादव, शारीकुल बारी की शादी में नजर आए

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव के साथ शादी में संजय यादव और रमीज नेमत खान भी नजर आए. उधर, पटना में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नेता तेजस्वी यादव का इंतजार है. माना जा रहा है कि वीकेंड तक तेजस्वी यादव पटना पहुंच सकते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 08, 2026, 08:51 PM IST

Trending Photos

यूरोप के बाद दिल्ली और अब नैनीताल की ठंड का मजा ले रहे तेजस्वी यादव
यूरोप के बाद दिल्ली और अब नैनीताल की ठंड का मजा ले रहे तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप प्रवास के बाद सोमवार सुबह दिल्ली लौट आए और 4 दिन बाद भी पटना नहीं पहुंच पाए हैं. इस बीच गुरुवार सुबह उनके नैनीताल में होने की खबरें आने लगीं और एक फोटो भी वायरल होने लगा, जिसमें वे एक शादी समारोह में शिरकत करते नजर आए. शादी राजद के प्रवक्ता शारीकुल बारी की थी. शारीकुल बारी को राजद कोर ग्रुप का मेंबर समझा जाता है और वे टीवी पर डिबेट में तेजस्वी यादव और राजद को डिफेंड करते नजर आते हैं. तेजस्वी यादव के साथ शादी में संजय यादव और रमीज नेमत खान भी नजर आए. उधर, पटना में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नेता तेजस्वी यादव का इंतजार है. माना जा रहा है कि वीकेंड तक तेजस्वी यादव पटना पहुंच सकते हैं.

तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के बाद राजद खेमे में जोश आने की उम्मीद है. अभी राजद के नेता और कार्यकर्ता अपने नेता के न होने के चलते दिशाहीन महसूस कर रहे थे. अब तेजस्वी यादव के पटना में होने का बल उन्हें चेहरे और भाव भंगिमा पर नजर आएगा. बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब राजद में ऑपरेशन क्लीन शुरू करने वाले हैं.

कहा तो यह भी जा रहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल सहित ग्रासरूट लेवल पर भी कई नेताओं के पर कतरे जा सकते हैं. तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जबकि वे एक दो दिनों में पटना लौट आएंगे तो विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के आधार पर कई बागी नेताओं पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए यात्रा पर भी निकल सकते हैं. एक दिन पहले खबर आई थी कि खरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल सकते हैं. अब तेजस्वी यादव के भी यात्रा पर निकलने की खबरें हैं. 

अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राजद के मुरझाए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर सकते हैं. इसके अलावा, वे एनडीए सरकार पर मुद्दों के आधार पर हमलावर हो सकते हैं. पटना सहित पूरे बिहार में अपराध को मुद्दा बनाकर वे सरकार के खिलाफ आग उगल सकते हैं.

तेजस्वी यादव के साथ शारीकुल बारी की शादी में विधायक ओसामा शहाब, एमएलसी कारी शोएब, पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव और वरिष्ठ भोला यादव उपस्थित रहे. तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचेंगे तब वहां उन्हें सरप्राइज भी मिलने वाला है. तेज प्रताप दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देने के लिए तैयार बैठे हैं. अब देखना होगा कि तेज प्रताप के निमंत्रण को वे स्वीकार कर पाते हैं या नहीं. स्वीकार करते भी हैं तो वे भोज में जाते हैं कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें: अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दिशा खुद तय करे, जी मीडिया से बोले शकील अहमद खान

TAGS

Tejashwi YadavBihar News

Trending news

Bettiah news
पत्नी ने पति के पास देखा अवैध कट्टा, तो सीधे पुलिस को दी खबर और भिजवा दिया जेल
Nitish government
नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को दिया तोहफा, 15-20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
Motihari News
8 बजे खुला दरवाजा, 4 बजे भोर में ही पहुंच गई थी ईडी टीम, 11 घंटे से हो रही पूछताछ
Bihar News
बिहार में गुजरात मॉडल की क्यों हो रही चर्चा? यहां जानिए
Shakeel Ahmed Khan
अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दिशा खुद तय करे, जी मीडिया से बोले शकील अहमद खान
Bihar News
Bihar Highway: बिहार के इन 9 जिलों में बनेगा स्टेट हाईवे, जानें कौन-कौन जिले शामिल
Jehanabad news
जहानाबाद में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ फूटा राजद का गुस्सा, पुतला दहन कर जताया विरोध
National Highway 727AA
पटजिरवा से ठकराहां तक लगेंगे कैंप, कागजात साथ लाएं और तुरंत पाएं जमीन का मुआवजा
Election Commission
झारखंड नगर निकाय चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल
Radha Rani Soren
18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं राधा रानी,जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली