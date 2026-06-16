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Tej Pratap Yadav Security: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और राजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है. वहीं, अब उनके बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है. उनके इस अचानक उठाए गए कदम ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया.
'घटना की जवाबदेही सरकार की होगी'
इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस कर दी हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में था. बिहार से बाहर रहने के कारण उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिहार लौटते ही उन्होंने स्वयं अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी. अब ऐसे में उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी. लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है.
'हमारी जान को खतरा होता है तो...'
तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में कहा कि हमें वाई प्लस सुरक्षा दी गई थी और हमने वह सुरक्षा वापस कर दी. अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे क्या करेंगे या नहीं करेंगे. अगर हमारी जान को खतरा होता है या हम पर हमला होता है तो इसके जिम्मेदार केवल सम्राट चौधरी होंगे. हमने अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी है. हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी बहू और बेटियां सुरक्षित रहें तो यह हमारी सुरक्षा है.