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लालू-राबड़ी के बाद तेज प्रताप यादव ने भी लौटाई सरकारी सुरक्षा, बोले- 'कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे सम्राट चौधरी'

Tej Pratap Yadav Security: लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा को वापस कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर हमारी जान को खतरा होता है या हम पर हमला होता है तो इसके जिम्मेदार केवल सम्राट चौधरी होंगे.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:12 AM IST
लालू-राबड़ी के बाद तेज प्रताप यादव ने भी लौटाई सरकारी सुरक्षा, बोले- 'कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे सम्राट चौधरी'
Image Credit: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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