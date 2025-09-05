पहले पीएम मोदी की मां को गाली और अब बिहार की तुलना बीड़ी से, गलती पर गलती करती जा रही कांग्रेस
Bihar Politics: बिहार में कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी. दूसरी ओर, राजनीति में कहते हैं, एक गलती सब पर भारी. एक तो बिहार का चुनाव सिर पर है और राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकालकर एक माहौल बनाने की कोशिश की थी. अब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से करके राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेर दिया है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:54 PM IST

Bihar Chunav 2025: समय चुनाव का हो तो राजनीतिक दलों की एक गलती भारी पड़ जाती है और यहां कांग्रेस तो गलती पर गलती किए जा रही है. पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की रैली में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई. इस मामले ने तूल पकड़ लिया और विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी ने बिहार की जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए इसे पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान करार दिया. अगले दिन भाजपा ने बिहार बंद बुला लिया, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई. अब जीएसटी की दरों में कमी पर केरल कांग्रेस की ओर से एक तंज कसते हुए इसे बिहार से जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और कांग्रेस जीएसटी दरों में कटौती को बिहार चुनाव से पहले लॉलीपॉप बता रही है. केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट करते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी. केरल कांग्रेस ने लिखा, 'बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं. अब इसे पाप नहीं माना जा सकता.' इसके बाद एक टेबल में सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी पर लगाए गए जीएसटी के रेट भी लिखे गए हैं. टेबल में दिखाया गया है कि सिगरेट और तंबाकू पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाएगी, जबकि बीड़ी पर केवल 18 प्रतिशत. इसी पर केरल कांग्रेस ने तंज कसा था.

READ ALSO:  B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट

केरल कांग्रेस को शायद अंदाजा नहीं था कि सुबह 10:34 पर किए गए पोस्ट के कुछ ही घंटों में उसे डिलीट भी करना पड़ सकता है. यह पोस्ट होते ही बिहार में जैसे राजनीतिक तूफान आ गया. भाजपा, जेडीयू, लोजपा रामविलास और एनडीए के बाकी दल हमलावर हो गए. एक के बाद एक, इन दलों के नेताओं के रिएक्शन आने लगे और कांग्रेस के अलावा राजद भी डिफेंसिव मोड में आ गई. 

दो घंटे के भीतर ही केरल कांग्रेस को अपने पोस्ट को डिलीट करना पड़ा. हालांकि, वो कहते हैं न कि एक बार धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बोली कभी वापस नहीं होती. इसी तरह आज के डिजिटल जमाने में भले ही आप पोस्ट डिलीट कर देते हो, लेकिन तब तक उसके स्क्रीनशॉट अपना कमाल करते फिरते हैं.

कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कुछ राज्यों के राजनेताओं में बिहार को नीचे दिखाने की एक हॉबी सी होती है. इनमें तमिलनाडु के डीएमके के नेता जैसे दयानिधि मारन और उदयनिधि स्टालिन के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं. 

READ ALSO: 'बिहारियों के अपमान में मजा आता है', नित्यानंद राय का कांग्रेस-राजद पर तगड़ा प्रहार

दयानिधि मारन के वायरल हुए एक वीडियो में वे कहते सुने जा सकते हैं कि बिहारी जब तमिलनाडु आते हैं तो वे कोई रचनात्मक काम नहीं करते, बल्कि टॉयलेट साफ करते हैं. रेवंत रेड्डी तो बिहारियों के डीएनए पर ही सवाल खड़े करते हैं तो उदयनिधि स्टालिन सनातन और हिंदी को डेंगू और मलेरिया बताकर इनके नाश करने की बात करते हैं. 

अब केरल कांग्रेस भी इस लिस्ट में शुमार हो गई है. उसने तो सबसे आगे बढ़कर बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी.

;