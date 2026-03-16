बदला-बदला सा बिहार नजर आएगा: राज्यसभा चुनाव 2026 के बाद केवल मुख्यमंत्री की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है!

Bihar Politics: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है. एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि बाड़ेबंदी के बाद भी महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान से दूरी बना ली. इन 4 विधायकों में 3 कांग्रेस के तो एक राष्ट्रीय जनता दल का शामिल है. तेजस्वी यादव के साथ समस्या है कि अगर वे अपने एकमात्र विधायक पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है. हालांकि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही है. कुल मिलाकर पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. इस चुनाव ने न केवल दिल्ली के उच्च सदन में नए चेहरे भेजे हैं, बल्कि पटना की सत्ता में भी भारी फेरबदल के संकेत दे दिए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी भी अब किसी आगंतुक का इंतजार कर रही है तो दिल्ली में नई भूमिका खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए इस्तकबाल कर रही है.

नीतीश कुमार का 'दिल्ली प्रस्थान' और मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना जाना बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है. 20 साल तक सूबे की कमान संभालने के बाद अब वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे.

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इस्तीफे की संभावना: चर्चा है कि राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं.

नया मुख्यमंत्री: कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार को पहली बार बीजेपी (BJP) का मुख्यमंत्री मिल सकता है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है.

निशांत कुमार की 'लॉन्चिंग': नई पीढ़ी का उदय

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने जेडीयू (JDU) के भविष्य को एक नई दिशा दी है.

डिप्टी सीएम की चर्चा: खबरें हैं कि निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है ताकि जेडीयू की पकड़ और विरासत बरकरार रहे.

संगठन पर पकड़: निशांत कुमार पार्टी संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे पार्टी का नया स्वरूप सामने आएगा.

राज्यसभा उपसभापति पद और हरिवंश जी का कार्यकाल

बिहार से राज्यसभा सदस्य और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है.

सीट का हस्तांतरण: उनकी खाली हो रही सीट पर ही नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं.

बदलाव: हरिवंश जी के हटने और नीतीश कुमार के आने से राज्यसभा में बिहार के प्रतिनिधित्व का चेहरा भी बदल जाएगा.

5 सीटों का नया गणित: NDA की 'क्लीन स्वीप'

आज के नतीजों में एनडीए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है

विजेता: नीतीश कुमार (JDU), नितिन नबीन (BJP), रामनाथ ठाकुर (JDU), शिवेश कुमार (BJP) और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) ने जीत दर्ज की है.

विपक्ष को झटका: महागठबंधन (RJD) को इस चुनाव में कड़ी शिकस्त मिली है, जिससे विधानसभा में विपक्ष के मनोबल पर असर पड़ना तय है.

'बदला-बदला' सा बिहार (Final Outlook)

अगले कुछ हफ्तों में हम बिहार में ये बड़े बदलाव देखेंगे

नेतृत्व: 2005 के बाद पहली बार बिहार नीतीश कुमार के सीधे नेतृत्व (CM के रूप में) के बिना चलेगा.

सत्ता संतुलन: बीजेपी का कद राज्य सरकार में बढ़ेगा, जबकि जेडीयू 'मार्गदर्शक' की भूमिका में आ सकती है.

प्रशासन: नए मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक फेरबदल और नई कार्यशैली देखने को मिलेगी.

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