Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3143152
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बदला-बदला सा बिहार नजर आएगा: राज्यसभा चुनाव 2026 के बाद केवल मुख्यमंत्री की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है!

Bihar Politics News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना जाना बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है. 20 साल तक सूबे की कमान संभालने के बाद अब वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार को पहली बार बीजेपी (BJP) का मुख्यमंत्री मिल सकता है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 16, 2026, 08:47 PM IST

Trending Photos

राज्यसभा चुनाव 2026 के बाद केवल मुख्यमंत्री की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है! (Photo: AI-generated)
राज्यसभा चुनाव 2026 के बाद केवल मुख्यमंत्री की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है! (Photo: AI-generated)

Bihar Politics: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है. एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि बाड़ेबंदी के बाद भी महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान से दूरी बना ली. इन 4 विधायकों में 3 कांग्रेस के तो एक राष्ट्रीय जनता दल का शामिल है. तेजस्वी यादव के साथ समस्या है कि अगर वे अपने एकमात्र विधायक पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है. हालांकि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कही है. कुल मिलाकर पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. इस चुनाव ने न केवल दिल्ली के उच्च सदन में नए चेहरे भेजे हैं, बल्कि पटना की सत्ता में भी भारी फेरबदल के संकेत दे दिए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी भी अब किसी आगंतुक का इंतजार कर रही है तो दिल्ली में नई भूमिका खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए इस्तकबाल कर रही है.

नीतीश कुमार का 'दिल्ली प्रस्थान' और मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना जाना बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है. 20 साल तक सूबे की कमान संभालने के बाद अब वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्तीफे की संभावना: चर्चा है कि राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं.

नया मुख्यमंत्री: कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार को पहली बार बीजेपी (BJP) का मुख्यमंत्री मिल सकता है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है.

निशांत कुमार की 'लॉन्चिंग': नई पीढ़ी का उदय

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने जेडीयू (JDU) के भविष्य को एक नई दिशा दी है.

डिप्टी सीएम की चर्चा: खबरें हैं कि निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है ताकि जेडीयू की पकड़ और विरासत बरकरार रहे.

संगठन पर पकड़: निशांत कुमार पार्टी संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे पार्टी का नया स्वरूप सामने आएगा.

राज्यसभा उपसभापति पद और हरिवंश जी का कार्यकाल

बिहार से राज्यसभा सदस्य और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है.

सीट का हस्तांतरण: उनकी खाली हो रही सीट पर ही नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं.

बदलाव: हरिवंश जी के हटने और नीतीश कुमार के आने से राज्यसभा में बिहार के प्रतिनिधित्व का चेहरा भी बदल जाएगा.

5 सीटों का नया गणित: NDA की 'क्लीन स्वीप'

आज के नतीजों में एनडीए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है

विजेता: नीतीश कुमार (JDU), नितिन नबीन (BJP), रामनाथ ठाकुर (JDU), शिवेश कुमार (BJP) और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) ने जीत दर्ज की है.

विपक्ष को झटका: महागठबंधन (RJD) को इस चुनाव में कड़ी शिकस्त मिली है, जिससे विधानसभा में विपक्ष के मनोबल पर असर पड़ना तय है.

'बदला-बदला' सा बिहार (Final Outlook)

अगले कुछ हफ्तों में हम बिहार में ये बड़े बदलाव देखेंगे

नेतृत्व: 2005 के बाद पहली बार बिहार नीतीश कुमार के सीधे नेतृत्व (CM के रूप में) के बिना चलेगा.

सत्ता संतुलन: बीजेपी का कद राज्य सरकार में बढ़ेगा, जबकि जेडीयू 'मार्गदर्शक' की भूमिका में आ सकती है.

प्रशासन: नए मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक फेरबदल और नई कार्यशैली देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें: नितिन नवीन, नीतीश, कुशवाहा, रामनाथ की जीत तय, 5वीं सीट पर दूसरी वरीयता से होगा फैसला

TAGS

bihar rajya sabha pollsBihar politics

Trending news

siwan news
खान ब्रदर्स का बड़ा भाई अयूब गिरफ्तार, AK-47 मामले में रिमांड पर ले सकती है पुलिस
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा चुनाव: नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेन्द्र, रामनाथ और शिवेश राम की जीत
bihar rajya sabha polls
नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले, शिवेश को केवल 30 वोट पड़े
Rajya Sabha Chunav 2026
13 मार्च के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारे 3 MLA नॉट रिचेबल हो गए: राजेश राम
Bihar rajya sabha election
नितिन नवीन, नीतीश, कुशवाहा, रामनाथ की जीत तय, 5वीं सीट पर दूसरी वरीयता से होगा फैसला
patna news
पटना: पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 5 अपराधी गिरफ्तार
Bihar rajya sabha election
राज्यसभा चुनाव: महागठबंधन के वो 4 'बागी', जिन्होंने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा
Bihar Rajya Sabha Chunav
राज्यसभा चुनाव में NDA की सभी सीटों पर जीत तय, तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका
Bihar Diwas
Bihar Diwas 2026: 22 मार्च से पटना के गांधी मैदान में दिखेगी 'बिहार दिवस' की धूम
Bihar rajya sabha election
बिहार राज्यसभा चुनाव: मतदान संपन्न, 5वीं सीट पर 'खेला' होने के आसार, 5 बजे से गिनती