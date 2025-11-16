Advertisement
लालू परिवार में कलह तेज! बेटे के बाद बेटी भी बाहर, तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य का किया समर्थन, 'जयचंदों' पर फिर भड़के

Lalu Family: तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है. मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया…लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है. सुन लो जयचंदो- परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 16, 2025, 11:22 AM IST

लालू परिवार में कलह तेज! (File Photo)
Lalu Family Controversy: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद लालू फैमिली में बड़ी कलह सामने आई है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर, 2025 को सोशल मीडिया पर एक विस्फोटक पोस्ट के जरिए राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है. वहीं, रोहिणी की तरफ से तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर लगाए आरोपों का उनके भाई तेज प्रताप यादव ने सपोर्ट किया है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी से बार किए जा चुके हैं. अब रोहिणी भी लालू परिवार से बाहर हो गई हैं.

दरअसल, रोहिणी आचार्य ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थीं. उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं. वहीं, पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य को पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है. जाइए तेजस्वी, संजय और रमीज से पूछिए, उन्हीं ने मुझे परिवार से निकाला. उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि इन लोगों से सवाल करने पर चप्पल उठाकर भी मारा जाएगा.

तेज प्रताप ने किया बहन का सपोर्ट
अब तेज प्रताप यादव ने इस पूरे विवाद में रोहिणी आचार्य का सपोर्ट किया है. तेज प्रताप ने अपनी बहन का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज को 'जयचंद' कहा है और लालू प्रसाद यादव से इन सलाहकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है. उन्होंने इसे 'परिवार के सम्मान की लड़ाई' बताया है.

उन्होंने आगे लिखा कि जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है. जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं. तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है. इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर परदा डाल दिया है. इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा. समय का लेखा-जोखा बड़ा कठोर है. मैं माननीय RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं- पिता जी, एक संकेत दीजिए…आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी. यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

