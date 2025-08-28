Explainer: महफिल लूट रहे राहुल गांधी, क्या अब भी कांग्रेस 40-50 सीटों पर मानेगी या फिर लालू-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएगी?
Explainer: महफिल लूट रहे राहुल गांधी, क्या अब भी कांग्रेस 40-50 सीटों पर मानेगी या फिर लालू-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएगी?

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का प्रतिफल यह नहीं हो सकता कि कांग्रेस बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़े. राहुल गांधी की पार्टी ने यह साबित किया है कि वो कांग्रेस है और वो लड़ सकती है, सड़कों पर तर सकती है और जरूरत पड़ने पर वो आंदोलन भी कर सकती है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:42 PM IST

Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा अपने शबाब पर है. आधी से अधिक यात्रा पूरी हो चुकी है. यात्रा के पहले दिन लालू प्रसाद यादव के 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलअ' आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन उसके बाद राजद नेपथ्य में चला गया. राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव साइड हीरो से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास सिर चढ़कर बोल रहा है. यात्रा में राजद का झंडा जहां-तहां दिख रहा है लेकिन कांग्रेसी झंडा हर तरफ दिख रहा है. राजद के कार्यकर्ता कभी कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराते नजर आते हैं, लेकिन पूरा महफिल राहुल गांधी ने लूट लिया लगता है. अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के महफिल लूटने के बाद भी क्या कांग्रेस राजद के 40 से 50 सीटों के आफर को मान लेगी या फिर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस राजद से बराबरी करने लगे, क्योंकि कांग्रेस इतनी जान लगा रही है तो उसका कुछ न कुछ वसूल तो करेगी. अब ये वसूली राजद से होगी या फिर किसी और से या फिर वसूली होगी ही नहीं, यह देखना होगा.

READ ALSO: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज

दो कदम आगे और एक कदम पीछे न खींच ले कांग्रेस 

राहुल गांधी की यह गंभीर कोशिश रंग लाई है. नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि कांग्रेस बिहार में जिंदा हो गई है और इसमें राहुल गांधी को बड़ा श्रेय जाना चाहिए, अगर चुनाव में इसका प्रतिफल मिलता है तो. हालांकि कांग्रेस बिहार में अब मरे नहीं, इसका ध्यान भी राहुल गांधी को ही रखना है. पूर्व में देखा गया है कि कांग्रेस आलाकमान खासतौर से बिहार में दो कदम आगे चलता है और एक कदम पीछे खींच लेता है. इसी कारण बिहार में उसके पास जमीनी नेताओं की कमी होती चली गई और अब जो बचे हैं, वो केवल नेता ही हैं और वे केवल राजद के साथ की वजह से विधानसभा या फिर लोकसभा पहुंच जाते हैं.

कृष्णा अल्लावुरु और कन्हैया कुमार का टशन खत्म!

ज्यादा दिन पहले की बात कही है, जब कृष्णा अल्लावुरु को बिहार का प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा गया था. तब अल्लावुरु फॉर्म में चल रहे थे. उनका टशन इस बात से उल्लेखनीय कहा जा सकता है कि बिहार आने के कई महीने तक वे लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और नेता करते आए थे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए. कन्हैया कुमार को बिहार में जगह दी गई और उन्हें नौकरी दो, पलायन रोका यात्रा निकालने को कहा गया. यात्रा निकली भी लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई. यात्रा के एक हफ्ते के भीतर ही आलाकमान ने कन्हैया कुमार को दिल्ली बुला लिया और उसके बाद यात्रा का क्या हुआ, ये अब कन्हैया कुमार भी नहीं बता सकते.

पप्पू यादव तो अब तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे

कृष्णा अल्लावुरु को इन फॉर्म देखते ही पप्पू यादव के अंदर का नेता उबाल मारने लगा. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव की ओर से राजनीतिक चेतावनियां मिलने लगीं. कांग्रेस की ओर से 90 से लेकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जाने लगी. दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस नेताओं के तेवर बदले से लग रहे थे. उस बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव के तेवर ढीले हो गए और कृष्णा अल्लावुरु का टशन भी थोड़ा कम हो गया. पप्पू यादव तो धुर विरोधी तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं. उसके बाद राजद की ओर से लगातार खबरें आने लगीं कि उसे 40 से 50 सीटें लड़ने के लिए आफर की गई हैं और उसकी बाकी की सीटें भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी में बांटी जाएंगी. बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस नेता इस बात का खंडन भी नहीं कर रहे थे.

फॉर्म में चल रहे थे तेजस्वी लेकिन राहुल ने बना दिया साइड हीरो 

उसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं की बैठकें होने लगीं. कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार नहीं माना लेकिन महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव का आदेश-निर्देश सभी पर लागू होना था. चुनाव में महागठबंधन की दशा-दिशा भी तेजस्वी यादव को ही तय करना था और वे कर भी रहे थे. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस बीच आ गया एसआईआर और राहुल गांधी के हाथ में आ गया ऐसा मुद्दा, जिसको लेकर वे सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए बिहार की चुनावी बागडोर अपने हाथों में ले ली और 15 दिनों के लिए बिहार की यात्रा पर निकल पड़े.

यात्रा ने अपना काम कर दिया, अब आलाकमान को करना है

यात्रा सासाराम से शुरू हुई और आज वो कई जिलों को पार करती हुई सीतामढ़ी पहुंच चुकी है. इस यात्रा को मजबूती देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आ चुके हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं. राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं. राहुल गांधी मां जानकी मंदिर में मत्था टेक चुके हैं. यात्रा ने मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी जगह बनाई है. कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने भी इसमें अच्छा काम किया है. चुनाव में कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए आज की जरूरत इस बात की है कि वह अपने साथी दल के सामने मजबूती से खड़ी हो. यात्रा में 3 दिन और बचे हैं. चौथे दिन पटना के गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाना है.

READ ALSO: Voter Adhikar Yatra में स्टालिन की एंट्री से इंडी अलायंस की हार तय: मलूक नागर

वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी कांग्रेस 50 सीटों पर क्यों बात करे?

वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को चर्चाओं में ला दिया है. राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह अहसास दिलाया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और पार्टी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे. दो कदम चलकर एक कदम पीछे लेने से पार्टी को बहुत फायदा नहीं होने जा रहा. वोटर अधिकार यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस के नेता सीट शेयरिंग में कैसे पेश आते हैं. अगर वे याचक की भूमिका में आते हैं, तब तो पार्टी जहां खड़ी थी, वहीं मान ली जाएगी. दूसरी ओर, अगर पार्टी नेता टेबल पर बराबरी की बात करते देखे गए तो यह मान लिया जाएगा कि वोटर ​अधिकार यात्रा ने कांग्रेस नेताओं को झकझोरा है. उनके अंतर्मन को जगाया है. वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर बात करे तो फिर राहुल गांधी का ये सब किया धरा बेकार हो जाएगा.

बराबर नजर बनाए हुए होंगे लालू प्रसाद यादव

हालांकि, राहुल गांधी और उनकी पार्टी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, लेकिन इसकी काट के लिए लालू प्रसाद यादव के मन में भी कुछ चल रहा होगा. यात्रा के समापन पर या उसके बाद लालू प्रसाद कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि इस यात्रा का प्रभाव खत्म हो जाए और कांग्रेस पहले की तरह उनके कहने पर चलती रहे. अब देखना होगा कि 1 सितंबर के बाद लालू प्रसाद यादव शतरंज की ऐसी कौन सी गोटी चलते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस के मजबूत होने की जो संभावना बन रही है, वो कमतर होती चली जाए. लालू प्रसाद यादव खुद ही बार बार एक बात कहते हैं, 'इ बिहार ह बबुआ, यहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने में देर नहीं लगती.'

