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बिहार में MLC चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक सीट पर ठोका दावा, तेजस्वी को याद दिलाया वादा

Bihar MLC elections: बिहार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य होने वाली है. उसकी एक सीट बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि तेजस्वी यादव एक सीट कांग्रेस को दे दें, लेकिन इस बार के चुनाव में महागठबंधन एक सीट ही जीतने की स्थिति में हैं. अब तेजस्वी के सामने दुविधा होगी कि वो वादा निभाएं, अपना प्रत्याशी दें या कांग्रेस को वाक ओवर दें.

Written By  Rupendra Srivastava|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:59 PM IST

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अख्तरुल ईमाम, एआईएमआईएम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष (File Photo)
अख्तरुल ईमाम, एआईएमआईएम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष (File Photo)

Bihar MLC elections: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोक दिया है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उनकी पार्टी एक सीट चाहती थी, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था कि आगे उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. 

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अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमलोग सेक्युलरिज़्म की हिफाजत के लिए और कम्युनल फोर्सेज को शिकस्त देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं. यही हम लोगों का राजनीतिक पार्ट भी है और यही कार्यक्रम भी हमारा है. पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको बातचीत का न्योता दिया, तब हमलोगों ने गुजारिश की थी कि राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए. आगे हम आपके साथ हैं. फिर उन्होंने कहा था कि अभी राज्यसभा में जाने दीजिए. आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा. उन्होंने वादा किया है, तो यह वादा उनको निभाना चाहिए. हम लोग आज पटना पहुंचे हैं. उनसे बातचीत करेंगे.

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अख्तरुल ईमान ने कहा कि AIMIM के पास भले ही पर्याप्त संख्या नहीं हो, लेकिन महागठबंधन को उनके सहयोग की जरूरत पड़ती है. राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन दिया था, जबकि सहयोगी दलों के कुछ लोग पीछे हट गए थे. यदि भविष्य में भी दोनों दलों के रिश्ते मजबूत रखने हैं, तो वादा पूरा किया जाना चाहिए.

राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि कानून के तहत यदि किसी अन्य नेता को आवास आवंटित किया जा सकता है, तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के वर्तमान आवास में रहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी और उनके आवास खाली कर देने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा.

मदरसों की जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. जांच होनी चाहिए और सिर्फ मदरसों की ही नहीं, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों की भी नियमित जांच होती रहनी चाहिए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के '48 घंटे में न्याय' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है.

वहीं, हरे गमछे को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्हें हरे या लाल रंग से कोई मतलब नहीं है. उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, लोगों की तरक्की और राज्य को आगे बढ़ाना है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है.

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