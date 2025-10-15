अब बिहार में NDA और महागठबंधन ही नहीं, मैदान में आ गया GDA भी, जानिए कौन-कौन शामिल

Grand Democratic Alliance: बिहार की राजनीति में 15 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को एक बड़ा धमाका देखने को मिला. जब किशनगंज में AIMIM पार्टी ने अपनी जनता पार्टी (AJP) के साथ पहले से चले आ रहे गठबंधन को मजबूत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी (ASP) को भी अपनी साझेदार बना लिया है. इस नए गठबंधन का नाम रखा गया है- ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA). साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यह तीसरा मोर्चा बनेगा, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज उठाएगा.

किशनगंज में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तीनों पार्टियां - AIMIM, ASP और AJP अब GDA के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी. अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हमारा गठबंधन मात्र 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. इसमें 35 सीटों पर AIMIM, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

अख्तरुल ने कहा कि तीनों दलों के एकजुट होने पर बिहार की राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ेगा. बिहार की जनता को इस नए गठबंधन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दलितों और पिछड़ों के साथ जो हकमारी हो रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तीसरे मोर्चे से अब उन्हें बल मिलेगा. यह गठबंधन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाहर भी इसका असर दिखेगा. यह गठबंधन महागठबंधन और NDA के अलावा तीसरा विकल्प बनेगा.

अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलर वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन सहयोग न मिलने से यह कदम उठाना पड़ा. AIMIM पहले ही 16 जिले के 32 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें सीमांचल की कई सीटें शामिल हैं.

आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कहा कि तीनों दलों के साथ आज गठबंधन हुआ है, जो बिहार में एक ताकतवर गठबंधन होगा. जहां मजलूमों की हक और हकूक के लिए आवाज उठाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव

एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि साल 2005 से लेकर आज तक बिहार में नफरत की सौदागरी हुई है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 साल से बिहार के साथ छल किया है. आज बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बेरोजगारी और बदहाली की हालत है, जो आने वाले दिनों में बिहार की जनता जरूर जवाब देगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें:नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!