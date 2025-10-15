Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962855
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अब बिहार में NDA और महागठबंधन ही नहीं, मैदान में आ गया GDA भी, जानिए कौन-कौन शामिल

Bihar Chunav 2025: अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तीनों पार्टियां - AIMIM, ASP और AJP अब GDA के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी. चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी (ASP) को भी अपनी साझेदार बना लिया है. इस नए गठबंधन का नाम रखा गया है- ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA).

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:50 PM IST

Trending Photos

AIMIM, ASP और AJP ने बनाया नया गठबंधन GDA
AIMIM, ASP और AJP ने बनाया नया गठबंधन GDA

Grand Democratic Alliance: बिहार की राजनीति में 15 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को एक बड़ा धमाका देखने को मिला. जब किशनगंज में AIMIM पार्टी ने अपनी जनता पार्टी (AJP) के साथ पहले से चले आ रहे गठबंधन को मजबूत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी (ASP) को भी अपनी साझेदार बना लिया है. इस नए गठबंधन का नाम रखा गया है- ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA). साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यह तीसरा मोर्चा बनेगा, जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज उठाएगा.

किशनगंज में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तीनों पार्टियां - AIMIM, ASP और AJP अब GDA के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी. अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हमारा गठबंधन मात्र 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. इसमें 35 सीटों पर AIMIM, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

अख्तरुल ने कहा कि तीनों दलों के एकजुट होने पर बिहार की राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ेगा. बिहार की जनता को इस नए गठबंधन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दलितों और पिछड़ों के साथ जो हकमारी हो रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तीसरे मोर्चे से अब उन्हें बल मिलेगा. यह गठबंधन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाहर भी इसका असर दिखेगा. यह गठबंधन महागठबंधन और NDA के अलावा तीसरा विकल्प बनेगा. 

अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलर वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन सहयोग न मिलने से यह कदम उठाना पड़ा. AIMIM पहले ही 16 जिले के 32 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें सीमांचल की कई सीटें शामिल हैं.

आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कहा कि तीनों दलों के साथ आज गठबंधन हुआ है, जो बिहार में एक ताकतवर गठबंधन होगा. जहां मजलूमों की हक और हकूक के लिए आवाज उठाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव

एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि साल 2005 से लेकर आज तक बिहार में नफरत की सौदागरी हुई है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 साल से बिहार के साथ छल किया है. आज बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बेरोजगारी और बदहाली की हालत है, जो आने वाले दिनों में बिहार की जनता जरूर जवाब देगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें:नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Tarapur Assembly Seat: सम्राट चौधरी vs डॉ. संतोष सिंह vs...?
Jyoti Singh
पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच ज्योति सिंह की राजनीति में एंट्री?
bihar chunav 2025
चिराग को झटके पर झटका दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, रफीगंज में तो अद्भुत कांड कर दिया
Jharkhand news
'खाएं या जलाएं', जमशेदपुर की इस महिला का दिवाली गिफ्ट हैम्पर देख हो जाएंगे शॉक्ड
bihar chunav 2025
अब बिहार में NDA और महागठबंधन ही नहीं, मैदान में आ गया GDA भी, जानिए कौन-कौन शामिल
bihar chunav 2025
'विकास कार्यों का हिस्सा बनने बिहार आई हूं', CM रेखा ने किया NDA की जीत का किया दावा
Jyoti Singh
'मुझे 30 करोड़ चाहिए',ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड,जानें सच
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा विवाद सुलझा, अब NDA में सबकुछ ठीक: दिलीप जायसवाल
bihar chunav 2025
'NDA में यह कहना कि कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल गलत', मतभेद की खबरों पर बोले संजय झा
bihar chunav 2025
नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार