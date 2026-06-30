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यूपी में ओवौसी ने उठाए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल, पूछा- कानून को हाथ में क्यों लिया गया?

Asaduddin Owaisi News: बिजनौर की नजीबाबाद विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरत तिवारी एनकाउंटर का विरोध किया. AIMIM चीफ ने इस मामले में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST
यूपी में ओवौसी ने उठाए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल, पूछा- कानून को हाथ में क्यों लिया गया?
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में ओवैसी की एंट्री (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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