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धरा रह गया अख्तरुल ईमान का दावा, विधान परिषद में 0 होने जा रही कांग्रेस, राजद ने तेज प्रताप यादव को नहीं दिया मौका

Bihar MLC Election 2026: देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिहार विधान परिषद में 0 पर सिमटने जा रही है. तेज प्रताप यादव विधान परिषद जाने से चूक गए हैं तो मंत्री दीपक प्रकाश पर मंत्री पद जाने का खतरा मंडरा रहा है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 09, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:43 PM IST
धरा रह गया अख्तरुल ईमान का दावा, विधान परिषद में 0 होने जा रही कांग्रेस, राजद ने तेज प्रताप यादव को नहीं दिया मौका
Image Credit: बिहार एमएलसी चुनाव, 2026

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