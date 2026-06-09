/धरा रह गया अख्तरुल ईमान का दावा, विधान परिषद में 0 होने जा रही कांग्रेस, राजद ने तेज प्रताप यादव को नहीं दिया मौका

Bihar MLC Election 2026: राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार एमएलसी चुनाव में एक बार फिर सुनील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है. उन्हें मैदान में उतारा गया है. इसके साथ ही यह तय हो गया कि अब बिहार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य पर चली आएगी. एक बात और भी स्पष्ट हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहने वाला है. एआईएमआईएम ने पहले दावा किया था कि राज्यसभा चुनाव में उसके 5 विधायकों के मत के बदले बिहार विधान परिषद में एक सीट उसे देने का वादा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की ओर से किया गया था. अब सुनील सिंह के नामांकन के बाद ये सब बातें बेमतलब की हो गई हैं. एक बात और, पहले कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद में भेज सकते हैं, लेकिन सुनील सिंह की उम्मीदवारी के साथ ही वो बात भी बेमानी हो गई.