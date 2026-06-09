/धरा रह गया अख्तरुल ईमान का दावा, विधान परिषद में 0 होने जा रही कांग्रेस, राजद ने तेज प्रताप यादव को नहीं दिया मौका

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Bihar MLC Election 2026: राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार एमएलसी चुनाव में एक बार फिर सुनील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है. उन्हें मैदान में उतारा गया है. इसके साथ ही यह तय हो गया कि अब बिहार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य पर चली आएगी. एक बात और भी स्पष्ट हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहने वाला है. एआईएमआईएम ने पहले दावा किया था कि राज्यसभा चुनाव में उसके 5 विधायकों के मत के बदले बिहार विधान परिषद में एक सीट उसे देने का वादा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की ओर से किया गया था. अब सुनील सिंह के नामांकन के बाद ये सब बातें बेमतलब की हो गई हैं. एक बात और, पहले कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद में भेज सकते हैं, लेकिन सुनील सिंह की उम्मीदवारी के साथ ही वो बात भी बेमानी हो गई.
गौर करने वाली बात तो यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन में शामिल करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन राजद नेतृत्व ने उस पर चुप्पी साध ली थी. हालांकि जब राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम के वोट लेने की बारी आई तो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने मीटिंग की थी और उसके 5 वोटों को अपने उम्मीदवार के पक्ष में करने का अनुरोध किया था.
अख्तरुल ईमान का दावा है कि इस दौरान बिहार विधान परिषद चुनाव में एक सीट उसे देने का वादा किया गया था. अब उनका दावा वे ही जानें. बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, कौन जानता है. खैर, अब अख्तरुल ईमान के उस दावे की हवा निकल चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है. साथ ही कांग्रेस पहली बार बिहार विधान परिषद में 0 पर सिमट गई है.
इधर, सत्ताधारी गठबंधन में भी उपेंद्र कुशवाहा के बेट दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब तक दो बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन दोनों बार वे बिना किसी सदन के सदस्य रहे शपथ लिए. अब मंत्री पद बचने की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है, क्योंकि बिहार विधान परिषद चुनाव में उन्हें एनडीए की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है. अब उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है. दीपक प्रकाश ने तो सोशल मीडिया में अपने बायो से मंत्री पद हटा भी दिया है.
बिहार में इस बार 9 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और एक सीट पर उपचुनाव. कुल 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में 9 सीट एनडीए तो एक सीट महागठबंधन को मिलने की पूरी उम्मीद है. उपचुनाव वाली सीट के अलावा जेडीयू 3 और सीटों पर मैदान में है तो बीजेपी ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को गया है तो बाकी एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है.