'इस्लाम दुनिया का पहला धर्म, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाएं', मोहन भागवत के बयान पर अख्तरुल ईमान का पलटवार

पटना: बिहार विधानसभा में 18 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया, जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया. अख्तरुल ईमान ने न केवल घर वापसी के मुद्दे पर भागवत को घेरा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर जनसंख्या नियंत्रण की बहस को एक नया सियासी मोड़ दे दिया. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि AIMIM विधायक ने मोहन भागवत के बयान पर क्या विवादित बयान दिया, जिसे सियासी सनसनी मच गई है.

दरअसल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वे लौट आयें. वहीं, अब इस बयान पर AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वे इस्लाम में वे लौट आयें, क्योंकि इस्लाम दुनिया का पहला धर्म है. अख्तरुल बिहार विधानसभा में जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि राजनीति में आने के बाद लोगों को धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए.

वहीं, हिन्दुओं को तीन बच्चे पैदा करने के मोहन भगवत के बयान पर अख्तरुल ने कहा कि हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि अधिक बच्चे पैदा करों, क्योंकि देश से मोहब्बत करते हो तो यह जरुरी है, तब ही एक खेतों के लिए मजदूर होगा तो दूसरा कारखाने चलाएगा और तीसरा बेटा हमारा सरहद पर लड़ने के लिए जाएगा. इसलिए दो-चार बच्चे होने ही चाहिए.

AIMIM विधायक अख्तरुल ने कहा कि यह लोग जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसमे राष्ट्र के हित में लड़ने के लिए कोई संतान छोड़ कर नहीं गए. स्व. बाजपेई जी, मोदी जी के कहेंगे कितने बच्चे पैदा करें? मोदी जी से पहले बच्चा पैदा करवा लो, एक ही बच्चा पैदा करवा लो, तो बात करना.

अख्तरुल के बयान पर जदयू के पूर्व संसद और वर्तमान विधायक दुलाल चांद गोस्वामी ने कहा कि यह विकृत सोच का उपज है. इस देश के हिन्दुओं में सन्यास वर्ग भी है. विवेकानंद जी देश को पहचान दिया है, अटल जी ने देश को पहचान दिया है, कुछ लोग अपना परिवार बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं कुछ लोग इस संसार में लोक का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं. तो अटल जी या मोदी जी हमारे वैसे ही हैं स्वामी विवेकानंद जी भी वैसे ही हैं हम लोग सब परंपरा को मानते हैं अटल जी और मोदी जी पर सवाल खड़े करने वाले लोग दूसरे परंपरा के हैं.

