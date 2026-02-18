Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114446
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'इस्लाम दुनिया का पहला धर्म, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाएं', मोहन भागवत के बयान पर अख्तरुल ईमान का पलटवार

AIMIM MLA Akhtarul Iman:  AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने पीएम मोदी को लेकर विवादिल बयान दिया है. उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वे लौट आयें. इस पर पलटवार करते हुए कहा कि स्व. बाजपेई जी, मोदी जी के कहेंगे कितने बच्चे पैदा करें? मोदी जी से पहले बच्चा पैदा करवा लो, एक ही बच्चा पैदा करवा लो, तो बात करना.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:05 PM IST

Trending Photos

मोहन भागवत के बयान पर अख्तरुल ईमान का बिगड़े बोल (File Photo)
मोहन भागवत के बयान पर अख्तरुल ईमान का बिगड़े बोल (File Photo)

पटना: बिहार विधानसभा में 18 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया, जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया. अख्तरुल ईमान ने न केवल घर वापसी के मुद्दे पर भागवत को घेरा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर जनसंख्या नियंत्रण की बहस को एक नया सियासी मोड़ दे दिया. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि AIMIM विधायक ने मोहन भागवत के बयान पर क्या विवादित बयान दिया, जिसे सियासी सनसनी मच गई है.

दरअसल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वे लौट आयें. वहीं, अब इस बयान पर AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वे इस्लाम में वे लौट आयें, क्योंकि इस्लाम दुनिया का पहला धर्म है. अख्तरुल बिहार विधानसभा में जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि राजनीति में आने के बाद लोगों को धार्मिक प्रचार नहीं करना चाहिए. 

वहीं, हिन्दुओं को तीन बच्चे पैदा करने के मोहन भगवत के बयान पर अख्तरुल ने कहा कि हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि अधिक बच्चे पैदा करों, क्योंकि देश से मोहब्बत करते हो तो यह जरुरी है, तब ही एक खेतों के लिए मजदूर होगा तो दूसरा कारखाने चलाएगा और तीसरा बेटा हमारा सरहद पर लड़ने के लिए जाएगा. इसलिए दो-चार बच्चे होने ही चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM विधायक अख्तरुल ने कहा कि यह लोग जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसमे राष्ट्र के हित में लड़ने के लिए कोई संतान छोड़ कर नहीं गए. स्व. बाजपेई जी, मोदी जी के कहेंगे कितने बच्चे पैदा करें? मोदी जी से पहले बच्चा पैदा करवा लो, एक ही बच्चा पैदा करवा लो, तो बात करना. 

अख्तरुल के बयान पर जदयू के पूर्व संसद और वर्तमान विधायक दुलाल चांद गोस्वामी ने कहा कि यह विकृत सोच का उपज है. इस देश के हिन्दुओं में सन्यास वर्ग भी है. विवेकानंद जी देश को पहचान दिया है, अटल जी ने देश को पहचान दिया है, कुछ लोग अपना परिवार बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं कुछ लोग इस संसार में लोक का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं. तो अटल जी या मोदी जी हमारे वैसे ही हैं स्वामी विवेकानंद जी भी वैसे ही हैं हम लोग सब परंपरा को मानते हैं अटल जी और मोदी जी पर सवाल खड़े करने वाले लोग दूसरे परंपरा के हैं. 

रिपोर्ट: प्रशांत झा

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

TAGS

AIMIM MLA Akhtarul ImanMohan BhagwatBihar News

Trending news

Khesari Lal Yadav
मनोज भैया मेरे आदर्श, साथ देने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं: खेसारी लाल यादव
AIMIM MLA Akhtarul Iman
इस्लाम दुनिया का पहला धर्म, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाएं: अख्तरुल ईमान
Bhojpuri news
'चोरी भी हम करें और चोर भी हम ढूंढें?': शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी का बड़ा तंज
Muzaffarpur News
कल जिला कृषि पदाधिकारी, आज दरोगा! मैनेज करने के चक्कर में चढ़े निगरानी के हत्थे
Bihar Assembly Session
बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
siwan news
सीवान में 18 मामलों के आरोपी की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत
Ram Kripal Yadav
फार्मर ID से मिलेगा तुरंत KCC लोन, किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा: कृषि मंत्री
Bihar Sikhs
बिहार में सिखों को मिलेगा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र? विधानसभा में उठा मुद्दा
Bettiah news
Bettiah News: बारात में 'तमंचे पर डिस्को' पड़ा महंगा, साला गिरफ्तार, जीजा फरार
Bettiah news
Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा