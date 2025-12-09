Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3035052
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले AIMIM के विधायक, कांग्रेस ने कहा- कुनबा बढ़ाने में लगी जेडीयू

मंगलवार को AIMIM के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है. विधायक मुर्शीद आलम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जोकीहाट के लिए तीन डिग्री कॉलेज और एक अतिरिक्त ब्लॉक की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत सकारात्मक जवाब दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:18 PM IST

Trending Photos

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार की राजनीति में मंगलवार को बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. AIMIM विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान अपने विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे. इस दौरान AIMIM विधायक मुर्शीद आलम ने कहा, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था. आज मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की. एक पलासी में, दो जोकीहाट विधानसभा में होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां जोकी प्रखंड 26 पंचायत एक नगर पंचायत का प्रखंड है. वहां पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. मेरे सामने ही मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को आदेश दिया है कि इन मामलों को गंभीरता से देखिए.

मुर्शीद आलम ने कहा, 2014 से 2024 तक हम उनके साथ रहे हैं और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है. जोकीहाट में उन्होंने उचनुाव लड़ाने का काम उन्होंने ही किया था. जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे. मैं हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं. 

उन्होंने यह भी कहा कि हम अलग चुनाव लड़े. कभी जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वह राजनीतिक गुरु रहे हैं. इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं. वे जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं. मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें या बीजेपी स्पष्ट करे. बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ी पार्टी बनने की कोशिश चल रही है. इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि छोटी-छोटी पार्टियों के विधायकों में तोड़फोड़ किया जाए. 

ये भी पढ़ें- Bihar Cabinet Meeting: सरकारी सेवकों को तोहफा! कैबिनेट ने DA/DR बढ़ाया

राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, जिस तरह से तोड़फोड़ करके JDU आगे बढ़ना चाहती है, यह उनका मामला है. अब वह किसी को जोड़ना चाहते हैं तो किसी को तोड़ना चाहते हैं. राष्ट्रीय जनता दल तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता है.

TAGS

AIMIMCM nitish kumarBihar politics

Trending news

AIMIM
मुख्यमंत्री नीतीश से मिले AIMIM के विधायक, कांग्रेस ने कहा- कुनबा बढ़ाने में लगी JDU
Anti Terrorism Squad
बिहार के सीमांचल में खुलेगा आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) का विशेष सेंटर
Bihar Cabinet Meeting
Bihar Cabinet Meeting: सरकारी सेवकों को तोहफा! कैबिनेट ने DA/DR बढ़ाया
Abhay Kumar Sinha
राजद सांसद अभय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- बिहार में चुनाव नहीं, बल्कि...
Arun Bharti
कांग्रेस के पतन पर सांसद अरुण भारती का कटाक्ष, कहा- पार्टी को बाबा साहब का श्राप लगा
Buxar News
भीख मांग रही लड़की को बुरी नजरों से बचाया, बक्सर के गोलू यादव ने की शादी, बने हीरो!
Manoj Tiwari Hit song
Manoj Tiwari: 'रिंकिया के पापा' ही नहीं, मनोज तिवारी के ये गाने भी रहे 'सुपरहिट'
Bihar Government Scheme
UPSC के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सहारा बनी 'संबल' योजना, ₹1 लाख दे रही सरकार
Bihar politics
'अलिखेश जी ज्यादा उधर मत सटिए, नहीं तो तेजस्वी वाला...', लोकसभा में बोले ललन सिंह
Bihar News
पटना गार्डनियर रोड अस्पताल बनेगा मॉडर्न: 1 साल में 7 मंजिला बिल्डिंग, 100 नए बेड