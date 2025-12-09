मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले AIMIM के विधायक, कांग्रेस ने कहा- कुनबा बढ़ाने में लगी जेडीयू

बिहार की राजनीति में मंगलवार को बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. AIMIM विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान अपने विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे. इस दौरान AIMIM विधायक मुर्शीद आलम ने कहा, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था. आज मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की. एक पलासी में, दो जोकीहाट विधानसभा में होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां जोकी प्रखंड 26 पंचायत एक नगर पंचायत का प्रखंड है. वहां पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. मेरे सामने ही मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को आदेश दिया है कि इन मामलों को गंभीरता से देखिए.

मुर्शीद आलम ने कहा, 2014 से 2024 तक हम उनके साथ रहे हैं और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है. जोकीहाट में उन्होंने उचनुाव लड़ाने का काम उन्होंने ही किया था. जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे. मैं हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं.

उन्होंने यह भी कहा कि हम अलग चुनाव लड़े. कभी जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वह राजनीतिक गुरु रहे हैं. इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं. वे जेडीयू को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं. मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें या बीजेपी स्पष्ट करे. बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ी पार्टी बनने की कोशिश चल रही है. इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि छोटी-छोटी पार्टियों के विधायकों में तोड़फोड़ किया जाए.

राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, जिस तरह से तोड़फोड़ करके JDU आगे बढ़ना चाहती है, यह उनका मामला है. अब वह किसी को जोड़ना चाहते हैं तो किसी को तोड़ना चाहते हैं. राष्ट्रीय जनता दल तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता है.