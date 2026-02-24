Advertisement
'हुजूर! सीमांचल की बदहाली भी देख लीजिए', अमित शाह के दौरे पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का वार

Bihar News: AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आग भड़काने वाले हैं. मेरी विनती गृह मंत्री से आप से होगी कि आप सामरिक दृष्टिकोण से आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विश्लेषण जरूर करें.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:01 PM IST

अमित शाह के दौरे पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का वार (File Photo)
Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान अमित शाह सीमांचल का दौरा करेंगे. गृह मंत्री के इस दौरे पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वह भारत के होम मिनिस्टर हैं और कोने-कोने में जाने का उनका अधिकार है. अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई है. उन्हें आना चाहिए और देखना चाहिए, लेकिन मेरी विनती गृह मंत्री से है कि आप आए हैं और सामरिक दृष्टिकोण से आंतरिक सुरक्षा का विश्लेषण जरूर करें.

उन्होंने कहा कि सीमांचल का वह इलाका है, जब हमारे पूर्वज करवट बदलते तो बांग्लादेश चले जाते. हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी. भारत को अपना देश समझा है हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी शैक्षणिक स्थिति, पलायन कितना है, बीमारी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, मैं समझता हूं ये सब भी आप देखेंगे.

हिंसा भड़काने और अन्य तरह की चर्चा पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बीजेपी के लोगों का कल्चर रहा है, वह आएंगे और वह भड़काएंगे तो देखेंगे. हम लोग आग बुझाने वाले लोग हैं.

वहीं, राज्यसभा की सीट को लेकर उन्होंने कहा कि दलितों का इस देश में कोई नहीं है हम लोग कमजोर पार्टी हैं, तो सिर्फ वोट देंगे. राज्यसभा में हमारा एक आदमी जाए और दलित का प्रतिनिधित्व करें. अगर आप सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं तो आप हमें अबकी बार वोट दीजिए. जो लोग चाहते हैं सांप्रदायिकता को रोका जाए वह समर्थन करेंगे.

राजद विधायक भाई वीरेंद्र के हिना साहब वाले बयान पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि आप भी कुछ बोल दीजिएगा, तो थोड़ी होगा. पार्टी का कोई एंपावर है वह बोलेंगे तब ना कुछ होगा.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें: अमित शाह का बिहार दौरा: बॉर्डर पर सुरक्षा की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे गृह मंत्री

