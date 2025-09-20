'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा

Bihar Adhikar Yatra: दरभंगा के सुपौल बाजार में 29 सितंबर, 2025 दिन शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कार्यकर्ताओं ने उनकी वैन को रोककर नारेबाजी की. उन्होंने महागठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने की मांग की.

तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा

इससे पहले यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार रात मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत झिटकिया में भी तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा था. जब उनकी यात्रा सिंहेश्वर से मधेपुरा की ओर बढ़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम युवा सड़क पर उतर आए और 'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं' के नारे लगाने लगे थे. युवाओं की मांग थी कि अगर आरजेडी मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देती तो वे वोट नहीं देंगे.

राज्य में सुशासन पूरी तरह विफल हो चुका- तेजस्वी

19 सितंबर दिन शुक्रवार को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन रहा. इस दौरान वे मधेपुरा से सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने तीन जगहों पर जनता को संबोधित किया. अपने भाषण में तेजस्वी ने बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि आज भी लाखों बिहारी युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर जाना पड़ता है. यह स्थिति बताती है कि राज्य में सुशासन पूरी तरह विफल हो चुका है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे अचेत अवस्था में हैं और बिहार को संभालने की क्षमता उनमें नहीं बची है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि बिहार को अब एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि खटारा सरकार अब चलने वाली नहीं है. तेजस्वी ने बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो जिसके पास डिग्री होगी, उसे नौकरी दी जाएगी.

बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा- राजद

राजद नेता ने भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है और यह स्थिति आम लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है. उन्होंने जनता से वादा किया कि उनकी सरकार में इस स्थिति को बदला जाएगा.

