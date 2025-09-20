'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929360
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा

Tejashwi Yadav News: राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं. इस दौरान सुपौल बाजार में उनको विरोध का सामना करना पड़ा. एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा रोक कर महागठबंधन में शामिल करने की मांग की. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 06:49 AM IST

Trending Photos

एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने रोकी तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा
एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने रोकी तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा

Bihar Adhikar Yatra: दरभंगा के सुपौल बाजार में 29 सितंबर, 2025 दिन शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कार्यकर्ताओं ने उनकी वैन को रोककर नारेबाजी की. उन्होंने महागठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने की मांग की.

तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा
इससे पहले यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार रात मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत झिटकिया में भी तेजस्वी यादव को विरोध का सामना करना पड़ा था. जब उनकी यात्रा सिंहेश्वर से मधेपुरा की ओर बढ़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम युवा सड़क पर उतर आए और 'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं' के नारे लगाने लगे थे. युवाओं की मांग थी कि अगर आरजेडी मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देती तो वे वोट नहीं देंगे.

राज्य में सुशासन पूरी तरह विफल हो चुका- तेजस्वी
19 सितंबर दिन शुक्रवार को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन रहा. इस दौरान वे मधेपुरा से सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने तीन जगहों पर जनता को संबोधित किया. अपने भाषण में तेजस्वी ने बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि आज भी लाखों बिहारी युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर जाना पड़ता है. यह स्थिति बताती है कि राज्य में सुशासन पूरी तरह विफल हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे अचेत अवस्था में हैं और बिहार को संभालने की क्षमता उनमें नहीं बची है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि बिहार को अब एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि खटारा सरकार अब चलने वाली नहीं है. तेजस्वी ने बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो जिसके पास डिग्री होगी, उसे नौकरी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'गिद्ध के मनाने से...' भोजपुरी सुपरस्टार के निशाने पर राहुल गांधी

बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा- राजद
राजद नेता ने भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है और यह स्थिति आम लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है. उन्होंने जनता से वादा किया कि उनकी सरकार में इस स्थिति को बदला जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: 14% आबादी को 40% टिकट! इस बार भी गलती दोहराने वाले हैं तेजस्वी या अलिखेश से सीखेंगे?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
'गठबंधन नहीं तो वोट नहीं', AIMIM कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी की रोकी बिहार अधिकार यात्रा
Bhojpuri news
'गिद्ध के मनाने से...' भोजपुरी सुपरस्टार के निशाने पर राहुल गांधी
Supaul News
25 साल की आर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी मौत की जंग
Bagaha News
Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान
Jamui News
रंगदारी मांगने पर मुंशी से मारपीट, झाझा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, पेट्रोल पंप पर छिड़ा संग्राम
Bihar politics
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म: उपेंद्र कुशवाहा
bihar chunav 2025
अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना की तरह तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल
Patna Metro
पटना मेट्रो अभी बाकी है! चुनाव के ऐलान से पहले एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
;