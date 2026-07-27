'29 जुलाई तक छात्रों को रिहा करें वरना...', AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सम्राट सरकार को अल्टीमेटम

25 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल देखने को मिला था. पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा था. इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.