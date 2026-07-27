'29 जुलाई तक छात्रों को रिहा करें वरना...', AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सम्राट सरकार को अल्टीमेटम

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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को पटना के बेऊर जेल पहुंचकर 22 जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं, आंदोलनकारी युवाओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की. जेल में बंद आंदोलनकारी युवाओंका हालचाल जानने के बाद नेहा बोरा ने राज्य सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला.
29 जुलाई तक रिहाई की मांग, वरना 30 को राज्यव्यापी प्रदर्शन
छात्रों, छात्र नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद नेहा बोरा ने राज्य सरकार से 29 जुलाई तक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला, तो 30 जुलाई, 2026 को बिहारभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बिहार की सड़कों पर भी जंतर-मंतर जैसी बड़ी भीड़ उतरेगी.
जेल में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दावा किया कि जेल में बंद छात्रों ने पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की है. उन्होंने बेऊर जेल के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जहां अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बंद छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
मीडिया पर हमले के सवाल पर प्रतिक्रिया और छात्र नेताओं का रुख
वहीं, मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के सवाल पर AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कोई टिप्पणी नहीं की. जबकि, छात्र नेता अजीत कुशवाहा ने पत्रकारों पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए.
25 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल देखने को मिला था. पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा था. इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.