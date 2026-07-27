Add Zee Business As A Preferred Source
App

'29 जुलाई तक छात्रों को रिहा करें वरना...', AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सम्राट सरकार को अल्टीमेटम

Patna News: पटना के बेउर जेल में 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 22 जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों, छात्र नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना.

Written ByShivam RajEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:34 PM IST
'29 जुलाई तक छात्रों को रिहा करें वरना...', AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सम्राट सरकार को अल्टीमेटम
Image Credit: (Z News) AISA अध्यक्ष नेहा बोरा का सम्राट सरकार को अल्टीमेटम

About the Author

Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गृह विभाग का बड़ा ऐलान: 26 जुलाई तक के सभी केस वापस, छात्रों को मिलेगी रिहाई
Bihar Home Departmen59 min ago
2
Police2 hrs ago
3
Patna SDJM court3 hrs ago
4
Bokaro News3 hrs ago
5
Kanhaiya Sahni2:07 PM IST