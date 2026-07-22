/बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर AISA के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, पटना में मीडियाकर्मियों पर जानलेवा हमला

नीट पेपर लीक मामला, जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के बाद अब बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. राजधानी पटना आज (बुधवार, 22 जुलाई) ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन किया गया. छात्रों की आड़ में शुरू किए गए इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. AISA के प्रदर्शन की आड़ में बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर हिंसा देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों ने मीडियाकर्मियों पर जानलेवा कर दिया. ज़ी मीडिया समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश की गई. हालांकि, पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पत्रकारों की जान बची.