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बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर AISA के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, पटना में मीडियाकर्मियों पर जानलेवा हमला

Patna AISA Protest: नीट पेपर लीक मामला, जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के बाद अब बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. छात्रों की आड़ में शुरू किए गए इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. AISA के प्रदर्शन की आड़ में बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर हिंसा देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों ने मीडियाकर्मियों पर जानलेवा किया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 22, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:43 PM IST
बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर AISA के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, पटना में मीडियाकर्मियों पर जानलेवा हमला
Image Credit: AISA के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, पटना में मीडियाकर्मियों पर जानलेवा हमला (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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