दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, कहा- बूथ-लुटेरे की जोड़ी बिहार में कर रही ड्रामा

बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सियासी घमासान मच गया है. इस घटना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति को गरमा दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला है और मामले में माफी की मांग की है.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री का अपमान किया और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया. अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' सिर्फ एक दिखावा है और अब वह गाली-गलौज पर उतर आई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की जनता ऐसी हरकतों का करारा जवाब देना जानती है.

अजय आलोक ने कहा, 'कांग्रेस की तथाकथित बूथ-लुटेरे की जोड़ी 'वोटर अधिकार यात्रा' के नाम पर बिहार में ड्रामा कर रही है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिहार है. यहां लोग ऐसी हरकतों का जवाब देना जानते हैं. अगर कांग्रेस इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीति में इस तरह की निम्नस्तरीय भाषा की कोई जगह नहीं है और जनता इसका विरोध करेगी.

भाजपा प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि बिहार की जनता कांग्रेस नेताओं की इस भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जनता विपक्ष को सबक सिखाने का काम करेगी. साथ ही कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि वे अपनी भाषा सुधारें और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल बंद करें.

