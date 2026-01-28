अजित पवार के निधन ने ताजा की अर्जुन मुंडा हादसे की यादें: जब मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकले थे झारखंड के तत्कालीन सीएम

Arjun Munda Helicopter Accident Recall: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख अजित पवार की बुधवार को प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुणे और बारामती के आसपास काफी ज्यादा कोहरा होने से उनका प्लेन सही दिशा में नहीं जा पाया और पहाड़ी इलाके से गुजरते समय क्रैश हो गया. 14 साल पहले 9 मई, 2012 को झारखंड के मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ऐसे ही एक बड़ा हादसा होते होते बचा था. उस हादसे में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा घालय हो गए थे और उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं. वे पत्नी के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची से चाईबासा जा रहे थे. उनका हेलीकॉप्टर 20 से 25 की उंचाई से नीचे गिर गया था. अर्जुन मुंडा के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आया था. हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उनकी पत्नी, एक विधायक बड़कुंवर गगराई, एक सुरक्षा गार्ड और 2 पायलट सवार थे. हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री समेत सभी घायलों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बताया जाता है कि तब अगस्टा 009 हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी. भाजपा के तत्कालीन विधायक गगराई ने पत्रकारों को बताया था कि पायलट की सूझबूझ के चलते हम सभी बच गए. उन्होंने बताया कि कुचई पहुंचने पर पता चला कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी ​खराबी है. इसके बाद हेलीकॉप्टर को वापस रांची ले आया गया और हवा में चक्कर लगाकर उसका फ्यूल खत्म कराया गया और फिर लैंड क्रैश कराया गया था, ताकि हेलीकॉप्टर में आग न लग सके.

उन्होंने बताया था कि 11:45 बजे उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर ने दिन के 12:25 बजे हवाई पट्टी पर ही क्रैशलैंड किया था. हेलीकॉप्टर सरायकेला खरसावां जिले के कुचई में लैंड नहीं कर पाया और लौट आया था. तब हेलीकॉप्टर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा रहा था. पायलट लोग आपस में राय मशविरा कर रहे थे. जरा सी चूक मौत को दावत देने जैसी थी. को-पायलट जीपीएस कौशिक ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद पत्रकारों को बताया था, 'चीफ पायलट विपुल कुमार सिंह के चेहरे पर भी शिकन आ गई थी. ऐसा लग रहा था कि मौत का झपट्टा लगने ही वाला है. पायलट पर मुख्यमंत्री और बाकी सहयात्रियों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी.'

को-पायलट बताते हैं कि तब हमने धैर्य से काम लिया और स्पीड कम करने पर फोकस किया. जमीन के पास आकर हमने हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया. कौशिक बताते हैं कि 28 साल की फ्लाइंग हिस्ट्री में यह बहुत बड़ा हादसा था. उनका कहना था कि उन्होंने कारगिल युद्ध, लेह, लद्दाख और सियाचिन समेत कई दुर्गम इलाकों आर्मी के कई आपरेशनल फ्लाइंग की है पर ऐसा कभी नहीं हुआ. हम सब बच गए थे. यह किसी करिश्मा से कम नहीं था.

कौशिक का कहना था कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से हम पर कोई प्रेशर नहीं था. हम खुद फैसले ले रहे थे. ऐसे हालात में कई बार वीवीआईपी की ओर से प्रेशर पड़ता है, लेकिन उस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं थे. हमें भरोसा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे. हादसे में हम घायल हुए और एयरपोर्ट से हमें सीधे अपोलो पहुंचाया गया. अस्पताल में किसी का फोन मांगकर सबसे पहले पत्नी को फोन किया और सलामती की खबर दी थी.