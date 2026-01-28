SIR से लेकर जातीय सर्वे तक, बिहार में हुए इन कार्यों के कायल हो गए थे अजित पवार

Ajit Pawar Supported Bihar SIR And Caste Census: महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे नेता जहां यूपी-बिहार के लोगों को चिढ़ते हैं, वहीं अजित पवार को बिहार से काफी पंसद था. वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ के काफी कायल थे. जून 2024 में NCP के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा था कि एनडीए के किसी घटक दल के लिए केंद्र सरकार में मंत्री पद लेने से ज्यादा जरूरी है कि वह अपने राज्य के हित की बात करे. नीतीश कुमार इस मामले में उदाहरण हैं. उन्होंने भारी-भरकम मंत्रालयों की अपेक्षा अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज लेने पर जोर दिया. यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दिखाता है. यह पहला मौका नहीं था जब अजित पवार ने बिहार के सीएम या उनकी सरकार के कामकाज की तारीफ की हो. वह बिहार में हुए जातीय सर्वे का पुरजोर समर्थन करते थे और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से जातीय सर्वे कराने के समर्थक थे.

अक्टूबर 20223 में उन्होंने सोलापुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी जातिगत आधारित सर्वे होना चाहिए. उन्होंने कहा था कि इससे ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ-साथ सामान्य वर्ग की सटीक आबादी का पता चलेगा. सटीक आंकड़े सामने होने से उनके हित में अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं. जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया तो अजित पवार ने कहा था कि यह सराहनीय फैसला है.

उन्होंने कहा था कि इससे सामाजिक रूप से कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों का तेजी से विकास होगा. इससे पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और सामाजिक समानता स्थापित करने का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा.

बिहार की वोटर लिस्ट में हुई SIR प्रक्रिया का भी अजित पवार ने खुलकर समर्थन किया था. राहुल गांधी के कथित 'वोट चोरी' के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक नैरेटिव बताया था. उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर उनके पास 'वोट चोरी' के सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और वहां पर सुनवाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी लोगों को भड़काने और उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसआईआर को रोक नहीं लगाई. इस प्रक्रिया के संपन्न होने बाद बिहार चुनाव कराए गए. अब चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरे देश में लागू कर रहा है.

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने से विपक्ष काफी खुश था. विपक्षी नेताओं का दावा था कि यह सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती है. उस वक्त अजित पवार ने कहा था कि सेंटर में तो क्लियर मेजोरटी है. जब तक सेंट्रल में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाश शिंदे साथ हैं, पांच साल तो आराम से सरकार चलेगी. कोई परेशानी नहीं है.

उन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र के लिए विकास का और काम करना चाहते हैं. जैसे आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू और बिहार के लिए नीतीश कुमार लेकर गए हैं, हम भी बैलेंस करके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र के लिए बजट लाना चाहते हैं.