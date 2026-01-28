Ajit Pawar News: अजीत पावर का अधूरा सपना! बिहार में इस प्रयोग में हुए थे विफल

Ajit Pawar Party performance In Bihar Chunav 2025: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और NCP नेता अजित पवार का आज (बुधवार, 28 जनवरी) को एक प्लेन हादसे में निधन हो गया. उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर सियासत में कदम रखा था और आज उनसे भी आगे निकल गए थे. महाराष्ट्र की सियासत में भले ही अजित ने अपना सिक्का जमा लिया हो, लेकिन बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने का उनका सपना अधूरा ही रह गया. अजित पवार ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी. महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने के बावजूद उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, इस कदम से उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया था.

जानकारी के मुताबिक, अजित पवार ने बिहार चुनाव में कुल 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार थे, जिनमें से 13 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. चुनाव आयोग के डाटा के मुताबिक, बिहार चुनाव में अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 0.03% वोट ही मिले थे. इतना ही नहीं एनसीपी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार एक हजार वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका था. व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो मनिहारी से एनसीपी प्रत्याशी सैफ अली खान को सबसे ज्यादा 2057 वोट मिले थे. वहीं सासाराम में एनसीपी के आशुतोष सिंह को 212 वोट मिले थे, जबकि नोटा को 369 वोट मिले थे. इसी तरह से नौतन में एनसीपी उम्मीदवार जय प्रकाश को महज 186 वोट मिले थे. परसा में बिपिन सिंह को 435, महुआ में अखिलेश ठाकुर को 643 और राघोपुर में अनिल सिंह को 602 वोट ही मिले थे.

बता दें कि अपने 45 साल के सियासी सफर में अजित पवार एक बार सांसद और सात बार विधायक चुने गए थे. उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के राजनीति तक सीमित रखा और महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है, उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया. साल 2019 के बाद अजित पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा. उन्होंने चाचा शरद पवार से बगावत करके बीजेपी नेता देवेंद्र फडनवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और खुद उपमुख्यमंत्री बन गए थे. इसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो वे फिर उपमुख्यमंत्री बन गए थे.